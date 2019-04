Ajax wint met ruime cijfers van Willem II en legt de druk bij PSV

Ajax heeft zaterdagavond gedaan wat het moest doen tegen Willem II. In Tilburg bleek de titelkandidaat te sterk voor de ploeg van Adrie Koster en won het verdiend met 1-4. Voor rust bood Willem II goed tegenstand en kwam het via een benutte strafschop van Alexander Isak nog op 1-1, maar na rust liep Ajax ver weg van de thuisploeg door goals van Joël Veltman en Hakim Ziyech. De goal van laatstgenoemde was nummer honderd dit Eredivisie-seizoen. Door de overwinning komt Ajax weer aan kop in de Eredivisie en zal het duel van zondag tussen PSV en Vitesse met bovengemiddelde interesse gevolgd worden.

Erik ten Hag liet Ziyech zaterdagavond terugkeren in de basis en de trainer koos voor Dusan Tadic in de punt van de aanval, wat ten koste ging van Klaas-Jan Huntelaar, die afgelopen woensdag nog negentig minuten speelde tegen FC Emmen. De geschorste Noussair Mazraoui werd vervangen door Veltman, die voor het eerst sinds zijn zware knieblessure aan de aftrap verscheen. Ten Hag leek te kiezen voor de elf spelers die het woensdag moeten gaan doen in de kwartfinale van de Champions League tegen Juventus. Wanneer het in de kwartfinale tegen de Italiaanse grootmacht kans wil maken, zullen de Amsterdammers beter van start moeten gaan dan in Tilburg. De thuisploeg begon scherp en zat de Ajacieden fel op de huid. Desondanks leek Ajax de controle te hebben, maar na tien minuten zag het er verdedigend niet goed uit toen André Onana de 1-0 voorkwam. Een bal van Isak kwam op de paal, waarna Marios Vrousai de bal er vanuit de rebound niet in kreeg.

De misser van de Griekse aanvaller bleek een dure, want een paar minuten later kwam Ajax op voorsprong. Frenkie de Jong pikte de bal op het middenveld op en zocht de combinatie met Tadic, die de doorgelopen De Jong bereikte met een fraai wippertje. De Jong legde de bal met het hoofd klaar voor Donny van de Beek: 0-1. De vroege goal was waar Ajax vooraf op hoopte en door de voorsprong ging het team van Ten Hag wat gemakkelijker voetballen. Toch bracht Ajax zich na 25 minuten spelen onnodig in de problemen. Daley Blind kwam te laat en haalde Vrousai neer in het strafschopgebied. Scheidsrechter Danny Makkelie wees terecht naar de stip en vanaf elf meter maakte Isak geen fout. De gelijkmaker veranderde het spelbeeld niet: Ajax zocht de aanval, Willem II hield tegen en hoopte de nummer twee van de Eredivisie pijn te doen vanuit de omschakeling.

De ploeg van trainer Koster wist het Ajax met een gezonde dosis strijd lastig te maken, maar verder dan een dreigend schot van Isak kwam Willem II niet. De bezoekers lieten zich niet van de wijs brengen door de tegentreffer en speelden zich bij vlagen eenvoudig onder de druk uit. Hakim Ziyech werd twee keer gevaarlijk, maar door een ingreep van Vurnon Anita en sterk optreden van doelman Timon Wellenreuther bleef het nog bij 1-1. In de slotfase van de eerste helft kreeg Ajax wat het verdiende. David Neres zocht de achterlijn en zag zijn voorzet via het been van Freek Heerkens over de doellijn gaan. Vlak voor de thee had Ajax de marge nog kunnen vergroten, maar een kopbal van Van de Beek belandde op de lat en even daarna liet Ziyech een grote kans onbenut na goed voorbereidend werk van De Jong, die een sterke indruk maakte tegen zijn oude club.

Het duurde niet lang voordat Ajax de marge na rust wist te vergroten. Tadic zag de ruimte op rechts, waar Veltman het strafschopgebied was ingedoken. De Serviër had een weergaloze pass in huis, waaruit de rechtsback scoorde in de korte hoek. Na de goal van Veltman leek Willem II verslagen. De Tilburgers zetten de Ajax-defensie af en toe nog aan het werk, maar echt gevaarlijk werd het niet meer voor het doel van Onana. Ziyech had al een keer de lat geraakt toen hij na zeventig minuten spelen op aangeven van Tadic met een afstandschot voor de 1-4 zorgde. Met nog twintig minuten op de klok zou de overwinning niet meer in gevaar komen. Ten Hag kon in de slotfase Lasse Schöne, Tadic en De Jong naar de kant halen met oog op woensdag, als het duel met Juventus wacht.