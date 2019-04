Ontketende Moise Kean waarschuwt Ajax met heldenrol tegen AC Milan

Juventus heeft de laatste wedstrijd in de aanloop naar het duel met Ajax van woensdag in winst omgezet. Thuis tegen AC Milan boog de koploper van de Serie A een 0-1 achterstand om: 2-1. Invaller Moise Kean werd de matchwinner met een doelpunt in de 84ste minuut. De negentienjarige aanvaller kwam tot scoren in zijn laatste vijf officiële wedstrijden, waarvan er drie voor Juventus waren en twee voor de nationale ploeg van Italië.

Er leek Juventus veel aan gelegen om tegen Ajax over een zo fit mogelijke spelersgroep te kunnen beschikken. Massimiliano Allegri liet onder meer João Cancelo, Giorgio Chiellini, Blaise Matuidi, Sami Khedira, Miralem Pjanic en Kean op de bank beginnen tegen Milan. Daardoor konden onder anderen Mattia De Sciglio en Paulo Dybala rekenen op basisplaatsen. De geblesseerde Cristiano Ronaldo behoorde niet tot de wedstrijdselectie. Tegen het veredelde B-elftal van Juventus rook Milan kansen en reeds in de tweede minuut hadden de bezoekers op voorsprong kunnen komen. Suso sneed naar binnen en vond Krzysztof Piatek, die van dichtbij naast kopte.

Juventus had vanaf de achtste minuut nog een extra zorg. Emre Can ging naar het gras met pijn aan zijn enkel; de middenvelder leek verder te kunnen, maar werd na 24 minuten alsnog afgelost door Sami Khedira. Het is onduidelijk of de wedstrijd tegen Ajx in gevaar komt voor Emre Can. In die fase van het duel zocht Juventus overigens naar een opening, maar in de laatste fase van de opbouw ging het vaak mis voor de ploeg van Allegri. Milan werd iets agressiever; Franck Kessié kreeg een aardige kans en de bezoekers leken aanspraak te maken op een penalty, na een handsbal van Alex Sandro. Arbiter Michael Fabbri concludeerde echter anders na het zien van de beelden.

De eerste helft zodoende zonder doelpunten te gaan eindigen, maar zes minuten voor de rust kwamen de bezoekers uit Milaan toch op 0-1. Een slappe inspeelpass van Leonardo Bonucci werd onderschept door Tiemoué Bakayoko, die de bal van zijn voet liet stuiten maar er nog net eerder bij was dan de voormalig verdediger van Milan. Hij vond Piatek, die al vallend de rechterhoek vond. In de blessuretijd van de eerste helft voorkwam José Reina van Milan dat Mario Mandzukic met een wereldgoal voor de 1-1 zou zorgen: de omhaal van de spits werd door de doelman vakkundig uit de bovenhoek gehouden.

In het tweede bedrijf waren er mogelijkheden aan weerszijden, voordat Juventus na een klein uur langszij kwam. Een onhandige overtreding van Mateo Musacchio op Dybala resulteerde in een strafschop voor de thuisploeg, die door de Argentijn zelf werd benut. Na het doelpunt kwamen Pjanic en Kean binnen de lijnen en ging Juventus op jacht naar de volle buit. Het was uiteindelijk Kean die de wedstrijd besliste. Kort nadat de aanvaller een doelpunt afgekeurd zag worden, verzorgde hij de 2-1 op aangeven van Pjanic. Kean werd in het strafschopgebied bereikt door zijn mede-invaller en schoof de bal beheerst binnen.