Basisklant van Juventus valt uit en bezorgt Allegri nieuwe problemen

Emre Can is zaterdagavond uitgevallen in de wedstrijd tussen Juventus en AC Milan. De middenvelder van la Vecchia Signora had een basisplaats, maar moest zich na 24 minuten laten vervangen door Sami Khedira vanwege een enkelblessure. Voor Juventus betekent het uitvallen van Emre Can een nieuwe domper met de wedstrijd tegen Ajax van woensdag in het vooruitzicht.

In de achtste minuut ging de basisklant van Juventus naar het gras. Massimiliano Allegri keek bedenkelijk, maar Emre Can leek verder te kunnen. De pijn bleef echter aanhouden en halverwege de eerste helft werd hij naar de kant gehaald. Emre Can had een basisplaats in de laatste zes officiële wedstrijden van Juventus, waaronder in het returnduel met Atlético Madrid (3-0) in de achtste finale van de Champions League.

Allegri had al de nodige zorgen in de aanloop naar de eerste ontmoeting met Ajax in de kwartfinale van het miljardenbal. Cristiano Ronaldo, Douglas Costa, Juan Cuadrado, Andrea Barzagli en Martín Cáceres zitten al in de ziekenboeg. Daartegenover staat wel dat Paulo Dybala tegen Milan zijn rentree maakte in de basis, nadat hij twee duels miste met een blessure. Mario Mandzukic miste het laatste competitieduel en was er ook weer bij.

In zijn opstelling hield Allegri al rekening met de naderende wedstrijd tegen Ajax. Hij liet onder meer João Cancelo, Giorgio Chiellini, Blaise Matuidi, Miralem Pjanic en Moise Kean op de bank beginnen tegen Milan; daardoor konden onder anderen Mattia De Sciglio en Dybala rekenen op basisplaatsen. Ook Khedira begon op de bank; door zijn invalbeurt maakte hij zijn eerste minuten sinds 15 februari. De Duitser liet zich opereren vanwege hartritmestoornissen.