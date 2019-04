Olympique Lyon ziet directe plaatsing voor CL verder uit zicht verdwijnen

Olympique Lyon ziet de tweede plaats in de Ligue 1 verder uit het zicht verdwijnen. De nummer drie van de competitie, die graag nog een plek stijgt om verzekerd te zijn van directe plaatsing voor de Champions League, ging zaterdag verrassend met 1-3 onderuit tegen Dijon. De bezoekers begonnen het duel als hekkensluiter, maar staan nu achttiende. Lyon, dat Memphis Depay als invaller liet aantreden en niet beschikte over de geblesseerde Kenny Tete, heeft vier punten achterstand op Lille en een duel meer gespeeld.

Het leek er in het Parc Olympique Lyonnais op dat de wedstrijd niet beter kon beginnen voor de thuisploeg. Na 32 seconden nam Lyon de bal in de hoek van het strafschopgebied over, na slordig uitverdedigen van Dijon, en een voorzet van Maxwel Cornet stelde de attente Martin Terrier in staat om van dichtbij de score te openen. Hij ontsnapte aan de aandacht van zijn bewaker, kwam inlopen richting de eerste paal en schatte het voorbereidend werk van Cornet op waarde. Dijon verraste echter vriend en vijand door die achterstand in een tijdsbestek van zes minuten om te buigen.

Wesley Saïd was de grote man bij de bezoekers en nam beide treffers voor zijn rekening. De aanvaller bracht de stand in evenwicht na een heerlijke combinatie met Júlio Tavares en even daarna zeilde zijn door Marcelo Guedes van richting veranderde afstandsschot binnen in de rechterhoek. Diezelfde Guedes kreeg halverwege de eerste helft een kopkans van dichtbij, maar een reflex van Rúnar Alex Rúnarsson voorkam de 2-2. De IJslandse doelman reageerde ook voortreffelijk op een grote mogelijkheid voor Cornet, waardoor Dijon de voorsprong mee de pauze in nam.

In het tweede bedrijf wist Cornet een goede solo niet het gepaste sluitstuk te geven en werd een kopbal Moussa Dembélé door Rúnarsson uit het doel gehouden. De tijd begon te dringen voor Lyon en na 62 minuten maakte Depay zijn entree als invaller. Het was echter Dijon dat de wedstrijd naar zich toetrok. Opnieuw stond Saïd aan de basis van het doelpunt: zijn voorzet werd door Rafael da Silva dusdanig van richting veranderd dat keeper Anthony Lopes geen kans had om tijdig te reageren. Omdat Cornet de lat trof met een kopbal, bleef de marge van twee goals in stand.