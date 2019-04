Kenneth Perez volledig overtuigd: ‘Natuurlijk kan hij mee bij Ajax of PSV’

Ajax moet zaterdagavond tijdens het uitduel met Willem II op zijn hoede zijn voor Alexander Isak. De Zweedse spits was sinds zijn winterse komst van Borussia Dortmund in tien competitieduels voor Willem II goed voor tien doelpunten en drie assists en zou volgens Kenneth Perez prima meekunnen op een hoger niveau.

De Deense analist is er namelijk volledig van overtuigd dat Isak het niveau van de Nederlandse top aan zou kunnen. "Natuurlijk kan hij, zoals het er nu voorstaat, mee bij Ajax of PSV", zo vertelt hij desgevraagd bij FOX Sports. Perez is gecharmeerd van de kwaliteiten van Isak, die in januari 2017 voor bijna negen miljoen euro door Borussia Dortmund werd opgepikt bij AIK.

De spits speelde sindsdien echter pas dertien officiële wedstrijden voor de Duitse grootmacht, waarin hij één doelpunt wist te maken en één assist gaf. Perez geeft aan dat het voor jonge spelers lastig doorbreken is in Duitsland. "Hij is derde of vierde spits bij Dortmund. Dat geeft misschien wel aan welk niveau je moet hebben om in de Bundesliga en bij een club als Dortmund te kunnen spelen. Daar hebben ze geen tijd voor iemand van negentien die eventueel heel goed is. Dat is in Nederland wel het geval en daardoor zien we hier vaak zulke talenten."

"Het is jammer dat hij gehuurd is", vervolgt Perez, die van tafelgenoot Hugo Borst de vraag gesteld krijgt welk carrièrepad hij Isak zou aanraden. "Ik kan me voorstellen dat het voor hem aantrekkelijk is om in Nederland bij Ajax of PSV te spelen. Dan speel je weliswaar in een kleinere competitie, maar wel bij een topclub. Of dat kan? Ja, dat weet ik wel zeker", aldus de oud-middenvelder.