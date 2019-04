Karim Benzema redt Real Madrid in jubileumwedstrijd van Zinédine Zidane

Real Madrid heeft zaterdag een zwaarbevochten overwinning op Eibar geboekt. Dankzij twee doelpunten van Karim Benzema zegevierde het team van Zinédine Zidane met 2-1. Het was voor de Franse oefenmeester zijn honderdste competitiewedstrijd als trainer van de Koninklijke. Door de overwinning komt Real Madrid voorlopig op twee punten van stadsgenoot Atlético Madrid, dat zaterdagavond aantreedt bij Barcelona. De Catalanen hebben momenteel tien punten meer dan de ploeg van Zidane.

Real Madrid maakte in de eerste 45 minuten een verloren indruk en zorgde nauwelijks voor gevaar rondom het doelgebied van Marko Dmitrovic. Sterker nog, het team van Zidane schoot in de eerste helft niet eenmaal op doel. Alle pogingen, onder meer een kopbal van Benzema en een schot van Gareth Bale, misten precisie. Eibar speelde daarentegen beter voetbal en slaagde erin om een van de aanvallen met een doelpunt te bekronen.

Gonzalo Escalante ontving zes minuten voor rust aan de linkerkant de bal van Marc Cucurella en werd in het strafschopgebied niet aangepakt. Hij zag hoe Marc Cardona aan de aandacht van Sergio Reguilón ontsnapte en de bal keurig over Keylor Navas werkte: 0-1. Na het rustsignaal werden de spelers van Real uitgefloten en dat was zeker niet de eerste keer. Met name Bale moest het ontgelden, nota bene al in de eerste minuten.

?? Koning Karim zorgt ervoor dat Real Madrid alsnog wint van Eibar. De Franse spits is de redder in nood met twee puike kopgoals ?? pic.twitter.com/vx48sciKk4 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) 6 april 2019

Een doelpunt van Benzema negen minuten na rust werd vanwege buitenspel afgekeurd, net als in de eerste helft. Niet veel later maakte de Fransman alsnog een geldig doelpunt. Na een perfecte voorzet van Marco Asensio kopte de aanvaller het leer achter Dmitrovic: 1-1. Real Madrid maakte in het tweede bedrijf weliswaar een betere indruk, maar slaagde er lange tijd niet in om gevaarlijker te worden.

Zidane haalde Luka Modric en Bale een kwartier voor tijd naar de kant, ten faveure van Lucas Vázquez en Toni Kroos, en dat sorteerde effect. Na een korte corner van Kroos zette Asensio perfect voor en maakte Benzema bij de tweede paal met een kopbal de 2-1. Een derde doelpunt van Benzema bleef uit: Dmitrovic voorkwam een doelpunt in een één-tegen-één-situatie met de Fransman, die niet veel later een dot van een kans op aangeven van Vázquez miste.