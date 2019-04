Specialist Maddison evenaart Coutinho; Milivojevic nadert penaltyrecord

Leicester City heeft zaterdag de vierde opeenvolgende overwinning geboekt in de Premier League. De ploeg van Brendan Rodgers won met 1-4 van het reeds gedegradeerde Huddersfield Town en klimt daardoor in ieder geval voor even naar de zevende plaats. Patrick van Aanholt won met Crystal Palace met 0-1 van Newcastle United, terwijl het Bournemouth van Nathan Aké en consorten met 1-3 onderuitging tegen Burnley.

Huddersfield Town - Leicester City 1-4

Huddersfield, dat aantrad met Terence Kongolo in de basis, is sinds vorige week officieel gedegradeerd en had daarom weinig meer om voor te spelen. De nummer laatst van de Premier League was duidelijk een maat te klein voor Leicester en mocht blij zijn dat de ruststand slechts 0-1 was. Dat doelpunt was een van de hoogtepunten van de wedstrijd: Youri Tielemans pikte de bal buiten het strafschopgebied op na een corner en vond op knappe wijze de linkerhoek. Na de rust breidde Leicester de marge uit. Demarai Gray zette twee man te kijk en bediende de opstomende Ricardo Pereira, wiens voorzet een prooi was voor Jamie Vardy bij de tweede paal: 0-2.

Huddersfield, dat tot dat moment niets had laten zien, vond echter al gauw de aansluiting: Aaron Mooy benutte een penalty na een overtreding van Caglar Söyüncü op Karlan Ahearne-Grant. Plots leek Leicester de controle over de wedstrijd kwijt: de bezoekers combineerden een stuk minder soepel en creëerden minder kansen dan voor rust. Standaardsituaties leidden echter tot de ruime overwinning. James Maddison krulde een vrije trap langs de muur en scoorde voor de derde keer dit seizoen uit een directe vrije trap. De laatste speler die minstens zoveel vrije trappen benutte in een Premier League-seizoen, was Philippe Coutinho in 2016/17 (ook drie). Een penalty van Vardy, die zelf was gevloerd door Kongolo, betekende de 1-4.

Newcastle United – Crystal Palace 0-1

Newcastle United zette zijn vijf laatste thuiswedstrijden in de Premier League om in winst en rekende in die reeks onder meer af met Manchester City en Everton. Het elftal van Rafael Benítez speelde ook tegen Crystal Palace een verdienstelijke wedstrijd, maar had de pech dat Vicente Guaita in uitstekende vorm verkeerde: de Spaanse doelman zat onder anderen Salomón Rondón diverse malen dwars. Crystal Palace beperkte zich met name in de tweede helft tot tegenhouden, maar het team van de in de basis begonnen Patrick van Aanholt wist de overwinning tien minuten voor tijd wel uit het vuur te slepen. Wilfried Zaha verdiende een strafschop, waarna Luka Milivojevic vanaf elf meter voor het enige doelpunt van de wedstrijd tekende. Het betekende voor Milivojevic alweer zijn tiende benutte strafschop dit seizoen; in de geschiedenis van de Premier League was alleen Andrew Johnson in één voetbaljaargang vaker trefzeker vanaf elf meter (elf keer in het seizoen 2004/05).

Bournemouth - Burnley 1-3

Voor de neutrale kijker viel er genoeg te genieten in het Vitality Stadium. Het spel ging op en neer in de eerste helft en na 45 minuten leidde Burnley met 1-2. Bournemouth kwam vroeg op voorsprong door een eigen doelpunt van Ashley Barnes, die juist een treffer van Nathan Aké probeerde te voorkomen, maar in een kort tijdsbestek kantelde Burnley de wedstrijd. In de achttiende minuut ging doelman Asmir Begovic onder de bal door na een corner van Ashley Westwood, waarna Chris Wood de gelijkmaker binnenknikte. Het was Westwood zelf die even daarna voor de 1-2 zorgde. Callum Wilson liet na om voor rust voor het evenwicht te zorgen na een grote kopkans en in de tweede helft liep Burnley verder weg via Barnes; opnieuw zag Begovic er niet goed uit. De tweede zege op rij in de competitie kwam daarna nauwelijks nog in gevaar voor the Clarets, die nu veertiende staan.