Bosz dicht bij crisis na nieuw verlies; Stevens verliest in minuut 99

Bayer Leverkusen lijkt de kluts volledig kwijt te zijn in de Bundesliga. Het elftal van Peter Bosz leed zaterdagmiddag tegen directe concurrent RB Leipzig alweer de derde competitienederlaag op rij: 2-4. In die reeks incasseerde die Werkself liefst elf doelpunten. Bosz is met zijn elftal op de ranglijst afgedaald naar een achtste plaats en zou in theorie dit weekeinde nog een plekje kunnen zakken. Leipzig verstevigt zijn derde plaats op de ranglijst juist en heeft nu acht punten meer dan de nummer vijf Borussia Mönchengladbach, dat nog wel een wedstrijd tegoed heeft. Het Schalke 04 van Huub Stevens verloor tegelijkertijd in extremis van Eintracht Frankfurt (1-2).

Bayer Leverkusen - RB Leipzig 2-4

Na nederlagen tegen Werder Bremen en TSG Hoffenheim kon Bosz wel weer een succesje gebruiken en het begin van zijn ploeg mocht er in elk geval wezen. Kevin Volland werd in de tiende minuut van de wedstrijd gevloerd door Willi Orban, waarna Kai Havertz uit de strafschop die volgde voor de openingstreffer tekende: 1-0. Leverkusen kon niet lang genieten van zijn voorsprong, want zes minuten later nivelleerde Marcel Sabitzer de score alweer uit een directe vrije trap. Leverkusen herstelde zijn voordelige marge echter vrijwel onmiddellijk weer in ere: Havertz volleerde op schitterende wijze raak, nadat Julian Baumgartlinger in de zestien een kopduel had gewonnen.

Leverkusen speelde een uitstekende eerste helft en was na een klein halfuur dicht bij de 3-1. Leon Bailey had vanaf de linkerflank een lage voorzet in huis, waarna Volland van dichtbij op Péter Gulácsi schoot. Kort na de onderbreking verschalkte Bailey Gulácsi met een verwoestende uithaal in de korte hoek, maar het doelpunt van de Jamaicaan werd na de raadpleging van de videoscheidsrechter (VAR) uiteindelijk afgekeurd vanwege buitenspel van Volland. Na ruim een uur sloeg Leipzig aan de overzijde wel toe. Timo Werner trok vanaf de linkerflank naar binnen, waarna de Duits international met een fraai schot de verre hoek vond: 2-2.

Tien minuten later moest Bosz een nieuwe tegenvaller verwerken. Mitchell Weiser kreeg de bal in het eigen strafschopgebied zeer ongelukkig op de hand, maar scheidsrechter Tobias Welz besloot Leipzig desondanks een penalty toe te kennen. Emil Forsberg ontfermde zich over het buitenkansje en bracht Leipzig vervolgens voor het eerst in de wedstrijd aan de leiding. Leverkusen zocht met man en macht de aanval, maar een ommekeer zat er uiteindelijk niet meer in voor de ploeg. Sterker nog: middels een prachtige stift van Matheus Cunha breidde Leipzig zijn voorsprong in de slotfase ook nog verder uit.

Schalke 04 - Eintracht Frankfurt 1-2

Met Jetro Willems en Jonathan de Guzmán in de basis was Frankfurt de bovenliggende partij in de openingsfase. Luka Jovic had al na vier minuten voetballen de 0-1 op zijn voet, maar de Bundesliga-sensatie stuitte na uitstekend voorbereidend werk Danny da Costa op doelman Alexander Nübel. Kort erna konden de bezoekers alsnog de openingstreffer vieren: Ante Rebic omspeelde Nübel, waarna de Kroaat de bal eenvoudig in een leeg doel kon schuiven. Schalke kwam er niet aan te pas en had vlak na de treffer van Rebic het geluk dat Nübel bij de les was bij een poging vanaf vijftig meter van Martin Hinteregger.

Stevens was zichtbaar geïrriteerd door het zwakke spel van zijn ploeg, maar halverwege de eerste helft kwam Schalke warempel langszij. Kevin Trapp wist een kopbal van Breel Embolo maar half te keren, waarna de rebound een prooi was voor Suat Serdar. Schalke wist de schade vervolgens tot de rust te beperken, al kwam het in de eerste helft nog wel een keer goed weg. Jeffrey Bruma leek zich in het strafschopgebied te vergrijpen aan Rebic, maar na overleg met de VAR besloot Sascha Stegemann het moment weg te wuiven.

In de tweede helft bleef Frankfurt de kansen aaneenrijgen, maar onder anderen Gonçalo Paciência kon de uitblinkende Nübel niet verschalken. Schalke verdedigde in de slotfase gegroepeerd en leek stand te houden, maar in de blessuretijd ging het volledig mis voor het team van Stevens. Eerst werd Serdar met zijn tweede gele kaart van de middag weggestuurd en in de negende minuut van de blessuretijd zorgde Jovic vanaf elf meter ook nog voor de 1-2, na hands van Daniel Caligiuri.

Hertha BSC - Fortuna Düsseldorf 1-2

De voorsprong van de bezoekers na 35 minuten spelen was verdiend. Na een aantal kansen was het Benito Raman die voor de 0-1 zorgde: Karim Rekik greep niet in en zag hoe de aanvaller keurig afrondde. Lang kon Fortuna Düsseldorf niet van de voordelige marge genieten: zes minuten later werkte Peter Stöger een pass van Ondrej Duda achter zijn eigen doelman. Een Doppelpack van Raman gaf na rust de doorslag. Na voorbereidend werk van Rouwen Hennings stuitter hij eerst op Rune Jarnstein, maar in tweede instantie was hij alsnog trefzeker. Javairo Dilrosun maakte twintig minuten voor tijd zijn rentree, maar ook hij kon de thuisnederlaag van Hertha niet voorkomen.

VfB Stuttgart - 1. FC Nürnberg 1-1

Een licht fluitconcert daalde na het rustsignaal neer over de spelers van Stuttgart. Het team van Markus Weinzierl had weliswaar het betere van het spel en ook enkele goede kansen, maar het was Nürnberg dat vlak voor rust enigszins onverdiend op 0-1 kwam. Na een kopbal van Hanno Behrens op de lat werkte Matheus Pereira bij de linkerpaal de bal binnen. De supporters van die Schwaben werden er ook in de tweede helft niet gerust op: het ontbrak aan creativiteit en de bezoekers maakten een degelijke indruk. Pas een kwartier voor tijd tekende Ozan Kabak voor de 1-1, nadat de VAR had geoordeeld dat Anastasios Donis niet buitenspel stond. Met een remise schieten beide degradatiekandidaten weinig op.

VfL Wolfsburg - Hannover 96 3-1

In de eerste helft hielden de teams van Bruno Labbadia en Thomas Doll elkaar keurig in evenwicht, al had de thuisploeg een licht overwicht. Na een half uur spelen nam het bezoek de leiding: Henrik Weyndandt was het eindstation van een counteraanval via Linton Maina. Twee minuten later stond het alweer gelijk. Na een pass van Josuha Guilavogui won Renato Steffen een kopduel van Kevin Wimmer en was de 1-1 een feit. In de laatste twintig minuten trok Wolfsburg, met Wout Weghorst in de basis, het duel naar zich toe. De defensie van Hannover had geen antwoord op een pass van Daniel Ginczek en Steffen tekende daarna voor de 2-1. Luttele minuten later tekende Jerome Roussillon op aangeven van Yunus Malli voor de 3-1. Wolfsburg is voorlopig op een zesde plaats terug te vinden.