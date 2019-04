Ten Hag voert twee wijzigingen door; eerste basisplek Veltman in 353 dagen

Ajax treedt zaterdagavond in Tilburg met de 'Champions League'-variant ten strijde tegen Willem II. Vanaf 18.30 uur staat Dusan Tadic in de spits, waardoor Klaas-Jan Huntelaar plaatsneemt op de bank. Op het middenveld is plek voor Hakim Ziyech, die vorige week in de uitwedstrijd tegen FC Emmen (2-5 zege) op de bank bleef. Verder heeft Joël Veltman voor het eerst sinds 19 april 2018 weer een basisplaats bij de Amsterdammers.

Het is voor Ajax de laatste wedstrijd in de aanloop naar de eerste ontmoeting met Juventus in de achtste finale van de Champions League. In het miljardenbal treedt Ajax doorgaans aan met Tadic in de spits en wordt de Serviér geflankeerd door Dusan Tadic en Ziyech. Op bezoek bij Willem II is dat ook het geval. Het middenveld bestaat uit Lasse Schöne, Donny van de Beek en Frenkie de Jong.

Op de rechtsbackpositie wordt de geschorste Noussair Mazraoui vervangen door Veltman. De verdediger liep een jaar geleden een zware knieblessure op en maakte op 17 februari van dit jaar zijn rentree als invaller tegen NAC Breda (5-0). Daarna mocht hij nog viermaal invallen, maar nu begint hij voor het eerst sinds zijn blessure in de basisopstelling van Ten Hag. Verder kiest de trainer achterin voor de gebruikelijke namen.

Opstelling Willem II: Wellenreuther; Lewis, Heerkens, Peters, Palacios; Anita, Llonch, Crowley; Vrousai, Isak, Pavlidis

Opstelling Ajax: Onana; Veltman, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schöne, Van de Beek, De Jong; Ziyech, Tadic, Neres