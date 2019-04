David Neres baalt: ‘Mijn vriendin krijgt nu veel haatdragende berichten’

David Neres heeft zaterdagmiddag gereageerd op de commotie die is ontstaan na enkele uitspraken in Het Parool. De aanvaller annex Braziliaans international van Ajax maakte in een interview de indruk dat hij niet veel heeft hoeven doen om zijn vriendin, Kira Winona, aan de haak te slaan.

"Duitse vrouwen houden blijkbaar van Braziliaanse mannen. Ik vond haar op Instagram en stuurde een privébericht: 'I am David Neres, come to me.' Dat was genoeg voor een date", verzekerde hij, daarmee suggererend dat de Duitse alleen voor zijn status was gevallen. Sociale media-gebruikers namen vervolgens veelvuldig de term 'golddigger' in de mond.

“Op basis van mijn laatste interview krijgt mijn vriendin veel haatdragende berichten”, reageert Neres zaterdagmiddag via sociale media. “Voor iedereen die dit niet begrijpt, ik maakte een grap. Ik was niet serieus. Dat zouden jullie ook niet moeten zijn.”

In het dagelijks leven is Winona fitnessinstructrice en model, en pendelt ze tussen Londen en Amsterdam. Bij Ajax is men blij dat Neres een Europese vriendin heeft. Kort na zijn komst uit Brazilië was het immers moeilijk communiceren met Neres. “David steekt heel veel energie in zijn Engelse les. En inmiddels heeft hij een Duitse vriendin, dat helpt ook”, zei Erik ten Hag maanden geleden. “Daardoor spreekt hij nog meer Engels en zelfs wat Duits.”