Quincy Promes: ‘Ajax wilde vooral jaknikkers en dat was ik niet’

Quincy Promes speelde zes seizoenen in de jeugd van Ajax. Onder jeugdtrainer Maarten Stekelenburg en hoofd opleidingen Jan Olde Riekerink moest de aanvaller vertrekken. De aanvaller annex Oranje-international van Sevilla erkent dat hij destijds ‘een beetje onhandelbaar was’. “Destijds wilde Ajax vooral jaknikkers en dat was ik zeker niet. Ik ben lang boos geweest om die beslissing, maar dat is verleden tijd.”

Via Haarlem, dat failliet ging, belandde Promes bij FC Twente, waar hij voor de beloften ging spelen. Steve McClaren vond dat hij te goed was voor het tweede, maar nog niet goed genoeg voor het eerste. “Hij zei dat ik naar Go Ahead Eagles ging. Ik schrok, was zelfs boos. Mijn wereld stortte in. De Jupiler League, vreselijk. Ik ben boos weggelopen”, memoreert Promes zaterdag in gesprek met het Algemeen Dagblad.

In Deventer maakte Promes kennis met de huidige trainer van Ajax, Erik ten Hag. Hij herinnert zich nog goed zijn eerste kennismaking. “Hij zei: 'Quincy, er zijn hier in Deventer nog een paar rugnummers vrij. 27, 32, 21 en 10. Zeg het maar, welke wil jij hebben?' Ik keek hem aan en zei meteen: 10, natuurlijk. Hij zei dat ze dat eigenlijk nooit gaven aan een gehuurde speler zonder staat van dienst. Of ik dat nou wel zou doen. Ik zei: doe mij maar die 10 en ik betaal het terug, trainer”, vervolgt de aanvaller.

Promes kreeg op zijn eerste trainingen bij de Deventer club veel tikken te verwerken, maar Ten Hag floot nergens voor. “Ik wilde nummer tien en moest het maar afdwingen.” De trainer liet de aanvaller al snel beseffen dat hij bijna al zijn persoonlijke duels verloor, mede omdat hij nooit aan krachttraining deed. “We zijn gaan werken aan mijn fysiek en ik ging heel snel enorm vooruit.” Promes vindt dat er meer respect over Ten Hag moet worden gesproken.

“Ten Hag vloerde in het Santiago Bernabéu Real Madrid met 1-4, maar moet zich overal verantwoorden. In Sevilla hebben ze het over hem hoor, vergis je niet. Maar ik had in Deventer al heel snel door hoe goed Ten Hag was als trainer”, verzekert hij.