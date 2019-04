Frenkie de Jong: ‘Het is jammer dat ze het moeten delen met RKC’

Frenkie de Jong had liever gezien dat Willem II de volledige transferbonus opstreek voor zijn zomerse overgang van Ajax naar Barcelona. De naderende transfer van de middenvelder naar Spanje betekent een bedrag van 8,6 miljoen euro voor de Tilburgse club, maar voor RKC Waalwijk is ook een fiks bedrag weggelegd: 5,2 miljoen euro.

Willem II en RKC runden destijds samen de jeugdopleiding, waar De Jong als tiener deel van uitmaakte. Hij speelde nimmer voor de Waalwijkers. “Ik gun het Willem II van harte dat ze nog wat geld voor me hebben gekregen. Het is wel jammer dat ze het moeten delen met RKC”, zegt De Jong zaterdag in gesprek met het Brabants Dagblad.

“Ik begon in jeugd van Willem II. Daar trainden we ook toen de beide opleidingen samengingen. Er was al snel een overeenkomst met Willem II dat ik daar naartoe zou gaan in plaats van naar RKC als er een definitieve keuze gemaakt moest worden.” Ajax wilde destijds niet de acht ton betalen die Willem II verlangde. Uiteindelijk ging de middenvelder voor één symbolische euro naar Amsterdam, plus een fiks doorverkooppercentage.

Dat RKC met de inkomsten het kunstgras gaat vervangen voor een echte grasmat, vindt De Jong wel 'een mooi gebaar'. “Deze week speelden we tegen FC Emmen weer op kunstgras. Je krijgt sneller last van je knieën. Het is ook een heel ander soort voetbal. Het is mooi dat een club dankzij een transfer van mij een aantal voetballers blij zal maken."