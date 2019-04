Vurnon Anita tipt Ajax: ‘Ze zouden hem nu goed kunnen gebruiken’

Alexander Isak is zaterdagavond het grootste gevaar voor Ajax in het uitduel met Willem II. De van Borussia Dortmund gehuurde aanvaller verkeert in bloedvorm, met tien doelpunten en drie assists in zijn eerste tien duels in de Eredivisie. Ploeggenoot en ex-Ajacied Vurnon Anita is van mening dat de negentienjarige Zweed niet bij de Amsterdammers zou misstaan.

“Ajax zou hem nu goed kunnen gebruiken”, verzekert Anita zaterdag in De Telegraaf. De middenvelder kon als tiener zijn ogen niet afhouden van Zlatan Ibrahimovic, toen begin twintig. “Een geweldige voetballer die Zlatan, hij kwam op zijn negentiende naar Ajax. Isak is nu ook negentien.”

De vergelijkingen tussen Isak en Ibrahimovic zijn terecht, oordeelt Anita. “Het zijn dezelfde types. Ze lijken als voetballer zo veel op elkaar. Dezelfde lange benen, dezelfde bewegingen, dezelfde acties. En Isak is net zo sterk als Zlatan toen was”, benadrukt Anita in het dagblad. “Ajax zou hem nu goed kunnen gebruiken. Oók in de Champions League.”

"In één tegen één-situaties is Isak fenomenaal. Het is de eenvoud die het soms ook doet. Dat had Zlatan ook. Zoals Alexander tegen Heracles Vangelis Pavlidis met een simpele voetbeweging vrij voor de keeper zette!", noemt Anita als voorbeeld. "Daar droop de klasse vanaf.”

Van alle Eredivisiespelers met minimaal tien doelpunten dit seizoen hadden alleen Dusan Tadic (33,3%), Adrián Dalmau (31,9%) en Klaas-Jan Huntelaar (29,7%) een hogere schotconversie dan Isak, zo berekende Opta: 29,4%, 10 van de 34 schoten leverden een treffer op.