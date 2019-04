Dusan Tadic: meer dan ooit het tegengif van Ajax op Cristiano Ronaldo

Ajax boekte zaterdagavond bij Willem II (1-4) alweer de negende zege in de laatste tien officiële duels. Sinds het 4-4 gelijkspel bij sc Heerenveen heeft het team van Erik ten Hag niet meer gelijkgespeeld: elf overwinningen en vier nederlagen in vijftien duels. Juventus zegevierde zaterdag met 2-1 over AC Milan en stapte in de laatste elf officiële wedstrijden negen keer als winnaar van het veld. Opta blikt vooruit op het duel in de Johan Cruijff ArenA, woensdagavond vanaf 21.00 uur.

O Ajax en Juventus staan voor de negende keer tegenover elkaar in de Europa Cup / Champions League, en voor de eerste maal sinds november 2004. De Amsterdammers hebben de Italianen in deze competitie sinds de Europa Cup 1-finale van 1973 in Belgrado niet meer verslagen.

O Juventus leed niet één nederlaag in de laatste negen Europese duels met Ajax: vijf zeges, vier remises. Dat is inclusief het gelijkspel in de Champions League-finale in 1996, alvorens de club uit Turijn in de strafschoppenreeks als winnaar uit de strijd kwam.

O Ajax speelt voor het eerst sinds september 2004 een thuiswedstrijd tegen Juventus in de Champions League. Destijds gaf een doelpunt van Pavel Nedved de doorslag: 0-1.

O Ajax elimineerde titelverdediger Real Madrid in de achtste finales: daarmee was men de eerste club sinds 2015/16 die een titelverdediger uitschakelde. Destijds was Atlético Madrid in de kwartfinales te sterk voor Barcelona en werd uiteindelijk verloren van Real Madrid, dat elk van de voorbije drie toernooien op haar naam schreef.

O Juventus staat voor het derde opeenvolgende seizoen in de kwartfinales van de Champions League. Dat is de beste reeks van de Italianen in het Europese toernooi sinds de vier kwartfinales op rij tussen 1996 en 1999.

O Ajax is de eerste Nederlandse club in de kwartfinales van de Champions League sinds PSV in 2006/07. Het is voor de Amsterdammers zelf de eerste keer sinds 2002/03 dat men zich bij de laatste acht heeft geschaard; destijds was AC Milan een maatje te groot.

O Geen enkel ander team in de Champions League had dit seizoen gemiddeld een jongere basiself dan Ajax: 24 jaar en 202 dagen.

O Cristiano Ronaldo maakte zeven doelpunten in zijn laatste vier Champions League-duels met Ajax. Dat is inclusief een hattrick voor Real Madrid in zijn laatste visite aan de Johan Cruijff ArenA in oktober 2012.

O Alleen Lionel Messi (elf) was dit seizoen bij meer doelpunten in de Champions League betrokken dan Dusan Tadic (negen): drie assists en zes treffers.

O Cristiano Ronaldo maakte alleen tegen zijn huidige werkgever Juventus (tien) en Bayern München (negen) meer doelpunten in de Champions League dan tegen Ajax (zeven).