Robben weigert Italianen en kiest voor MLS

Eden Hazard is hard op weg naar Real Madrid. Zinédine Zidane heeft groen licht gegeven voor de komst van de Belgisch international van Chelsea en alle betrokken partijen naderen een akkoord. (Marca)

De Nederlandse buitenspeler van Bayern München bekijkt zijn opties in de Verenigde Staten en wijst een aanbieding van Internazionale af.