Estadi Johan Cruyff krijgt vorm, Ronaldo draait warm, kleedkamerselfie Barça

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Nadat Johan Cruijff overleed, vernoemde Ajax zijn stadion naar de legendarische nummer 14. Ook Barcelona maakte een groot gebaar door het nieuw te bouwen stadion voor jeugdspelers te vernoemen naar Cruijff. Het Estadi Johan Cruyff moet aankomende zomer openen en krijgt inmiddels al behoorlijk vorm, zo blijkt uit beelden die Barcelona en het Instagram-account van wijlen Cruijff deze week openbaarden.

Cristiano Ronaldo ontbrak zaterdagavond in de wedstrijdselectie van Juventus voor de topper tegen AC Milan, maar veel wijst erop dat de Portugese vedette woensdag gewoon van de partij is wanneer het eerste duel met Ajax in de kwartfinales van de Champions League op het programma staat. Ronaldo draait thuis alvast warm voor de ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA, zo blijkt uit beelden die hij deze week zelf verspreidde via Instagram.

Lionel Messi kreeg zaterdagavond voorafgaand aan Barcelona – Atlético Madrid uit handen van Patrick Kluivert de award voor de beste speler in LaLiga van de maand maart. De Argentijnse vedette was de afgelopen maand in vier competitiewedstrijden goed voor zeven doelpunten en een assist.

Barcelona won het duel met Atlético Madrid door late doelpunten van Luis Suárez en Messi overigens met 2-0. De twee doelpuntenmakers maakten na afloop een heuse kleedkamerselfie, die door Suárez werd verspreid op Instagram.

In Duitsland deed Bayern München geweldige zaken in de titelrace. De recordkampioen won op eigen veld met 5-0 van Borussia Dortmund en heeft de koppositie zo weer overgenomen van die Borussen. Ook in de kleedkamer van Bayern werd een fraaie foto genomen.



Robert Lewandowski had een groot aandeel in de monsterzege van Bayern: de Poolse spits scoorde tweemaal en staat nu op 201 Bundesliga-doelpunten. Lewandowski werd na afloop door vrouwlief rijkelijk beloond voor die prestatie.

Zoumana Camara speelde in het verleden meer dan 200 officiële wedstrijden voor Paris Saint-Germain en is tegenwoordig als assistent-trainer verbonden aan de Franse grootmacht. De oud-verdediger vierde deze week zijn veertigste verjaardag en dat ging zeker niet onopgemerkt voorbij.

Deze week ging in Londen de Netflix-documentaire Our Planet in première. In de achtdelige serie brengt regisseur Sir David Attenborough de schoonheid en het leed van Moeder Natuur in beeld. David Beckham was samen met zijn zoon Brooklyn aanwezig, net als de Britse prins Charles en zijn zoon William en Arsenal-middenvelder Aaron Ramsey (swipe naar rechts!).

’Vroeger had ik niet eens een fiets. Kijk nu eens naar me, man’, schreef Emmanuel Adebayor deze week trots op Instagram. De Togolese spits, tegenwoordig in Turkije actief voor Istanbul Basaksehir, is maar wat blij met zijn vergaarde rijkdom. Het is hem gegund!



Mesut Özil was jarenlang samen met de Duitse Mandy Grace Capristo, maar inmiddels is de middenvelder van Arsenal verloofd met voormalig Miss Turkey Amine Gülse. De twee stappen aankomende zomer samen in het huwelijksbootje. Deze week genoten zij in Londen samen met Arsenal-clubicoon Robert Pirès uitgebreid van een lunch (swipe naar rechts!).



Marco van Basten is al sinds jaar en dag samen met Liesbeth van Capelleveen. Hoewel de oud-spits van onder meer Ajax en AC Milan steeds minder op de voorgrond treedt, heeft hij het uitstekend naar zijn zin, getuige deze foto die San Marco deze week deelde via Instagram. ‘Gelukkig gewoon, gewoon gelukkig’, luidt het bijschrift.

Sparta Rotterdam-aanvaller Lars Veldwijk is al enige tijd samen met Monica Geuze en heeft samen met de bekende vlogster een dochtertje. Veldwijk heeft ook een zoon uit een eerdere relatie en deelde deze week via Instagram trots een kiekje van hem en zijn beide kinderen.