‘Ik stuurde een bericht op Instagram: ’I am David Neres, come to me‘’

David Neres heeft zich dit seizoen ontwikkeld tot een belangrijke kracht bij Ajax. De Braziliaanse buitenspeler hoefde in de eerste seizoenshelft niet op een vaste basisplaats te rekenen onder trainer Erik ten Hag en een winters vertrek leek in de maak toen Guangzhou Evergrande tientallen miljoenen wilde betalen. Ajax weigerde, Neres bleef in Amsterdam en mag zich sinds kort Braziliaans international noemen. Door hard te werken is hij er weer bovenop gekomen, zo vertelt de 22-jarige aanvaller in gesprek met Het Parool.

Ten Hag koos dit seizoen regelmatig voor Hakim Ziyech en Dusan Tadic op de flanken, waardoor er geen ruimte in het elftal was voor Neres. Bij vlagen speelde de Braziliaan achter de spitsen, maar dat bleek geen groot succes. In de Champions League koos Ten Hag vaak voor Tadic in de spits en Neres op links. Het bleek een gouden zet, want de Braziliaan zorgde op die positie voor veel gevaar, assists en doelpunten. “Ik was verdrietig en niet gelukkig, maar ik bleef hard werken en kreeg zo mijn plek terug", aluds Neres.

Het leven lacht Neres toe, ook buiten het veld. Hij is sinds vorig jaar samen met het Duitse model Kira Winona. "Duitse vrouwen houden blijkbaar van Braziliaanse mannen", aldus Neres met een knipoog. Veel moeite heeft hij niet hoeven doen voor zijn huidige vriendin. "Ik vond haar op Instagram en stuurde een privébericht: I am David Neres, come to me. Dat was genoeg voor een date."

Zaterdagavond staat het duel met Willem II op het programma, waarna de dubbele confrontatie met Juventus volgt in de kwartfinales van de Champions League. Woensdag komt La Vecchia Signora op bezoek in de Johan Cruijff ArenA. “It is crazy. Natuurlijk heb ik kippenvel. Elke wedstrijd”, vertelt Neres. “Vooraf praat ik in mezelf. Enjoy this, David, enjoy this. Met een diepe zucht betreed ik daarna het veld. Hopelijk krijgen we nog een paar van dit soort wedstrijden.”