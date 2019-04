Transfer aanstaande voor Van den Boomen: ‘Een club uit het buitenland’

Branco van den Boomen is waarschijnlijk bezig aan zijn laatste seizoen in dienst van FC Eindhoven. De aanvoerder lijkt de Keuken Kampioen Divisie ontgroeid en een stap hogerop lijkt niet meer dan logisch. De voormalig jeugdspeler van Ajax staat in de belangstelling van een buitenlandse club, laat hij weten.

Van den Boomen was dit seizoen in 31 wedstrijden goed voor 10 doelpunten. "Ik zit goed in m'n vel en speel op de beste positie waar ik kan spelen", reageert Van den Boomen in gesprek met FOX Sports. "Daar moet ik Eindhoven ook dankbaar zijn. Uiteindelijk worden we allebei beloond, denk ik. Het is voor hen en mij mooi. De club kan een financiële klapper maken. Ik hoop dat het zoveel mogelijk gaat zijn."

Vrijdagavond zaten scouts op de tribune bij het duel tussen MVV en FC Eindhoven. Met een rake vrije trap maakte de 23-jarige Van den Boomen grote indruk. “"Ze hebben gezegd dat ze me graag willen komen bekijken. Dat vind ik heel fijn. Daardoor voel ik toch dat grotere clubs mij zien. Uiteindelijk komt er iets moois uit, denk ik."

Een transfer lijkt aanstaande, maar het is de vraag naar welke club de middenvelder verkast. "Het is een club uit het buitenland, dat is het enige dat ik weet. Vanuit de Eredivisie is er nog niets”, aldus Van den Boomen, wiens contract in Eindhoven doorloopt tot medio 2020.