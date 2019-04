Vitesse-captain: ‘Ik gun Van Bommel zeker het kampioenschap’

Vitesse krijgt zondag bezoek van koploper PSV, dat moet winnen in Arnhem vanwege de felle titelstrijd met Ajax. Bryan Linssen is weer van de partij in de ploeg van trainer Leonid Slutsky. De aanvaller ontbrak tegen AZ nog vanwege klachten aan zijn hamstring, maar hij is fit verklaard en kan zondag in actie komen tegen de Eindhovenaren. De buitenspeler gunt PSV-trainer Mark van Bommel het kampioenschap, maar zal er zondag alles aan doen om de punten in eigen huis te houden.

PSV en Ajax kunnen zich geen puntverlies meer veroorloven in de kampioensrace. Ieder foutje kan fataal zijn en dat beseft Linssen, die een voorkeur heeft voor een van de twee titelkandidaten. “Ik gun Van Bommel zeker het kampioenschap. Hij komt bij mij uit de buurt”, vertelt hij in De Telegraaf. “Maasbracht ligt zo’n kilometer of tien van Neeritter, het dorp waar ik vandaan kom. Als ik hem tegenkom, dan maken we een praatje in het Limburgs. We hebben een leuk contact.”

“Alleen wil ik hem dat kampioenschap niet cadeau geven”, vervolgt de aanvoerder van Vitesse over de wedstrijd van zondag, die om 16.45 uur begint. “PSV zal er keihard voor moeten werken. Als ze dan verdiend winnen, kun je ze alleen maar feliciteren. Maar wij gaan er natuurlijk alles aan doen om de volle buit hier te houden.”

Tegenover Voetbal International laat Linssen weten dat hij en zijn ploeggenoten van iedereen kunnen winnen. “Maar we weten ook dat we van iedereen kunnen verliezen. We moeten dus honderd procent gefocust zijn. PSV is ook te kloppen”, aldus Linssen. “Zij komen hier alleen voor drie punten en wij gaan strijden om die hier te houden. In een uitverkocht huis met alle fans achter ons kan het alleen maar goed gaan.”