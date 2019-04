‘Ik denk niet dat Ziyech vindt dat hij ’maar‘ bij Hoffenheim zou moeten spelen’

Hakim Ziyech lijkt zo goed als zeker bezig aan zijn laatste maanden in het shirt van Ajax, maar het is de vraag waar de Marokkaans international volgend seizoen speelt. Volgens Kenneth Perez is de buitenspeler fysiek niet goed genoeg voor de Europese top en kan hij zich daarom beter richten op een vertrek naar een club uit de middenmoot van de Bundesliga.

Volgens de analist van FOX Sports is de stap naar de Premier League vanuit de Eredivisie bijna niet te maken. Hij neemt Davy Klaassen als voorbeeld. De middenvelder werd bij Ajax gezien als een van de beste spelers van de Eredivisie, maar desondanks wist hij niet te slagen bij Everton. Perez plaatst een kanttekening door te melden dat Ziyech het dit seizoen wel laat zien in de Champions League tegen clubs als Bayern München en Real Madrid. “Maar ja, dat zijn uitzonderlijke prestaties waar hij zich helemaal op kan richten”, aldus de oud-speler tegen de NOS. “Dat soort wedstrijden heb je qua intensiteit bijna iedere week in de Premier League. Daar is hij denk ik fysiek niet sterk genoeg voor.”

Ondanks zijn veertien doelpunten en tien assists dit Eredivisie-seizoen, denkt Perez niet dat Ziyech goed genoeg is voor de Europese top. Hij denkt aan TSG Hoffenheim, de club waarAlfred Schreuder volgend seizoen hoofdtrainer is. “Dat zou een mooie stap zijn, de middenmoot van de Bundesliga en een club waar hij de ster kan zijn. Ik denk dat een trainer het ontzettend in hem moet zien zitten en dat doet Schreuder”, aldus de Deen, die een kanttekening plaats. “Ik denk niet dat Ziyech vindt dat hij 'maar' bij Hoffenheim zou moeten spelen."

Volgens Perez, oud-speler van onder meer AZ en Ajax, denkt dat Ziyech er goed aan zou doen om te luisteren naar een eventuele aanbieding van Hoffenheim. “Ik kan me niet voorstellen dat de absolute top op Ziyech zit te wachten, om eerlijk te zijn”, klinkt het. Volgens Perez is de technisch begaafde speler vanwege zijn 26-jarige leeftijd niet interessant meer voor de scouts van de topclubs die speuren in de Eredivisie. “Ik denk dat die clubs meer kijken naar jonge talenten uit de Nederlandse competitie", aldus Perez, die nog een minpunt van Ziyech noemt: “Zijn grote hoeveelheid balverlies. Dat wordt vaak goedgepraat onder de noemer dat hij heel veel risico neemt, maar als ik kijk naar wedstrijden van clubs van dat kaliber dan zie ik niemand die in de buurt komt van zo veel balverlies en toch op het veld mag blijven staan."