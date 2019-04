Overmars verklaart uitgaven van 10,4 miljoen: ‘Aanhaken bij de Europese top’

De KNVB maakte deze week bekend welke bedragen de Nederlandse clubs hebben afgedragen aan zaakwaarnemers. Met een bedrag van circa 10,4 miljoen euro van de totaal 24,5 miljoen is Ajax de club die verreweg het meeste betaalde aan commissies. Directeur spelersbeleid Marc Overmars kijkt niet op van het hoge bedrag en vindt dat de som in perspectief gezien moet worden.

Volgens Overmars horen de hoge uitgaven van Ajax bij de doelstellingen van de club. “Ons doel is aan te haken bij de Europese top”, reageert hij in De Telegraaf. Dat Ajax grote bedragen aan zaakwaarnemers af heeft moeten staan had de club ook graag anders gezien, maar men beseft dat het hoort bij het huidige systeem. Ter vergelijking: in de Premier League betaalden alle clubs samen bijna driehonderd miljoen euro aan zaakwaarnemers en is Liverpool koploper met een bedrag van ruim vijftig miljoen euro.

Ajax telde afgelopen zomer grote bedragen neer voor de komst van Dusan Tadic en Daley Blind. Ook bij het verlengen van spelerscontracten gaat er een bedrag naar de zaakwaarnemers. Het is normaal dat de belangenbehartigers een bijtekenbonus krijgen en zij profiteren ook van het verhoogde salaris, zo schrijft de krant. “We hebben deze zomer behoorlijk geïnvesteerd”, aldus Overmars. “Niet alleen in nieuwe spelers, maar ook in het behoud van spelers door het opwaarderen van hun contracten.”

Ajax betaalt de zaakwaarnemers niet alleen bij inkomende transfers of contractverlengingen. Ook bij uitgaande transfers gaat er een bedrag naar de agenten. Maximilian Wöber maakte in januari voor 10,5 miljoen euro de overstap naar Sevilla en Ajax heeft een deel van die transfersom af moeten staan aan de oude en nieuwe zaakwaarnemer van de Oostenrijkse verdediger.