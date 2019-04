Salah brengt Liverpool terug aan kop in de Premier League

Liverpool heeft de lastige uitwedstrijd tegen Southampton zonder kleerscheuren overleefd. The Reds waren in het St. Mary’s Stadium met 1-3 te sterk voor the Saints, door doelpunten van Naby Keïta, Mohamed Salah en Jordan Henderson. De Egyptische aanvaller bracht Liverpool tien minuten voor tijd op voorsprong tegen Southampton en wist zo weer na zes competitiewedstrijden droog te hebben gestaan het net weer te vinden. Liverpool is zo in ieder geval voor een week weer de koploper van de Premier League.

De formatie van manager Jürgen Klopp begon met een achterstand van één punt op koploper Manchester City aan de uitwedstrijd tegen Southampton, voorafgaand aan het treffen de nummer de nummer zestien van de Premier League. The Citizens spelen dit weekeinde in de halve finale van de FA Cup tegen Brighton & Hove Albion, waardoor Liverpool in ieder geval voor een week weer de koppositie in de Engelse competitie kon overnemen. The Reds kenden in het St. Mary’s Stadium een belabberde start en keken al na negen minuten spelen tegen een achterstand aan.

Een voorzet van Ryan Bertrand werd met het hoofd verlengd door Pierre-Emile Höjbjerg, waarna Andy Robertson onder de bal doorging. Daardoor ontving Shane Long de bal binnen de vijf meter, waarna hij van dichtbij geen fout maakte: 1-0. Liverpool moest door de vroege tegentreffer op zoek naar de gelijkmaker en nadat mogelijkheden voor Sadio Mané, Keïta, Salah en Roberto Firmino nog geen doelpunt hadden opgeleverd, viel de 1-1 nog in de eerste helft. Salah leek in eerste instantie buitenspel te staan, maar het spel ging door. Na twee mislukte voorzetten, kwam de bal aan de zijkant van het veld in het bezit van Trent Alexander-Arnold.

De rechtsback leverde het leer af bij Keïta, die Southampton-doelman Angus Gunn kansloos liet met een kopbal in de linkerhoek. In de eerste fase van de tweede helft waren de mogelijkheden in eerste instantie voor the Saints, via Redmond, Jannik Vestergaard en Long. Na een uur spelen ging Liverpool steeds meer druk naar voren zetten, wat resulteerde in kansen voor Firmino, James Milner, Mané en Jordan Henderson. Toen Southampton stiekem nog ging denken aan de winnende treffer, sloeg Liverpool toe in de omschakeling.

Na een hoekschop kreeg Salah de bal op eigen helft in het bezit, waarna hij aan een rush begon. Op de rand van het strafschopgebied besloot hij het leer in de verre hoek achter Gunn te mikken: 1-2. Vier minuten voor tijd maakte Henderson een einde aan alle onzekerheid, door op aangeven van Firmino de derde Liverpool-treffer van de avond tegen de touwen te schieten. Voor Liverpool wacht nu komende dinsdag de heenwedstrijd in de kwartfinale van de Champions League tegen FC Porto in eigen stadion. Daarna staat volgende week zondag het thuisduel Chelsea op het programma.