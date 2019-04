Oranje Leeuwinnen probleemloos langs Mexico in uitverkochte GelreDome

De Oranje Leeuwinnen hebben vrijdagavond in de uitverkochte GelreDome verdiend met 2-0 gewonnen van Mexico. Het oefenduel met de nummer 26 van de FIFA-ranking verliep zonder problemen voor de ploeg van Sarina Wiegman. Beide doelpunten werden gemaakt voor rust en kwamen op naam van Vivianne Miedema en Lieke Martens. De wedstrijd tegen Mexico werd gespeeld ter voorbereiding op het WK van komende zomer in Frankrijk.

De vriendschappelijke interland tussen Nederland en Mexico werd door de FIFA aangegrepen om te oefenen met de tien nieuwe spelregels, die vanaf 1 juni worden doorgevoerd door de internationale spelregelcommissie (IFAB) in het wereldwijde voetbal. Zo was het vrijdagavond bijvoorbeeld niet meer nodig dat een doeltrap eerst het strafschopgebied moest verlaten voordat een speler de bal aanraakte, moesten gewisselde spelers het veld verlaten bij de dichtstbijzijnde doel- of zijlijn, mochten spelers van de aanvallende partij bij een vrije trap niet in het muurtje staan van het verdedigende team en moest er een afstand van minimaal twee meter bewaard worden bij een ingooi.

De regerend Europees kampioen was de bovenliggende partij in Arnhem en kreeg via Shanice van de Sanden een goede kans om op voorsprong te komen. De buitenspeler van Olympique Lyon haalde hard uit en de bal leek via de lat over de lijn te zijn geweest, maar de arbitrage dacht daar anders over. Even later was het alsnog raak voor de ploeg van bondscoach Wiegman. Arsenal-spits Miedema stond op de juiste plaats om in de 24ste minuut een rebound tegen de touwen te werken. Mexico had weinig in te brengen en ontsnapte even later aan een nog grotere achterstand toen Van de Sanden opnieuw de lat raakte.

De Mexicaanse dames zouden toch met een 2-0 achterstand gaan rusten. Vlak voor het rustsignaal was het Martens die op prachtige wijze raak schoot in de verre hoek en de Mexicaanse sluitpost Cecilia Santiago kansloos liet. Na rust was het spelbeeld onveranderd en kreeg Miedema een goede kans om de wedstrijd definitief te beslissen. Ze slaagde er echter niet in om een voorzet binnen te schieten, waardoor Mexico nog enigszins in leven bleef. In de slotfase kreeg Mexico nog een goede kans door een fout van Anouk Dekker, maar de Oranje-international herstelde knap en haalde de bal van de doellijn. Keeper Sari van Veenendaal hield haar doel schoon en zodoende gaan de Oranje Leeuwinnen met een goed gevoel op weg naar de oefenwedstrijd van dinsdag tegen Chili.