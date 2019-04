‘Het zou me verbazen als Real Madrid en Barcelona Van Dijk niet volgen’

Virgil van Dijk maakt een meer dan uitstekend seizoen door bij Liverpool en ontvangt van meerdere kanten lof voor zijn spel. De 27-jarige verdediger ligt bij the Reds nog vast tot medio 2023, maar Robert Huth denkt dat de huidige nummer twee van de Premier League moet vrezen dat hij wordt weggekaapt. De recent gestopte Duitser weet zeker dat Barcelona en Real Madrid Van Dijk op de korrel hebben.

“Het zou me verbazen als Real Madrid en Barcelona Van Dijk niet volgen. Er zijn heel weinig spelers zoals hij. Stel je eens voor dat je bij Real Madrid een centrum hebt dat bestaat uit Raphaël Varane en Van Dijk. Ik weet dat ze Sergio Ramos nog hebben, die nog altijd een verdediger van wereldklasse is. Maar hij is een stuk ouder dan Van Dijk. Varane is ongeveer even oud, dus ze zouden zomaar vijf jaar lang het centrum van Real Madrid kunnen vormen. Jezus, ik zou daar zeker voor gaan zitten”, zegt Huth in gesprek met de Daily Star.

“Liverpool is een geweldige club, maar er bestaan een aantal clubs in de wereld die qua statuur groter zijn. Real Madrid doet altijd mee om de landstitel en de Champions League”, vervolgt de oud-verdediger van onder meer Chelsea, Stoke City en Leicester City. “Hij leert enorm veel bij Liverpool en speelt daar geweldig. Vorig jaar heeft hij een Champions League-finale gespeeld en het gras is niet altijd groener aan de overkant.”

“Je hebt veel verdedigers die een specifieke kwaliteit hebben, maar hij is gewoon overal goed in. Hij is de real deal en laat andere spelers om hem heen beter spelen. Misschien wordt er daar niet genoeg naar gekeken, maar je ziet dat de spelers om hem heen zich allemaal hebben ontwikkeld. Hij zweept zijn medespelers op en ik vind het geweldig om dat te zien. Je komt er niet zomaar mee weg als je staat te slapen”, besluit Huth. Van Dijk staat vrijdagavond met Liverpool tegenover zijn oude club Southampton.