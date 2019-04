Dusan Tadic sluit vertrek bij Ajax niet uit: ‘Voetbal blijft onvoorspelbaar’

Dusan Tadic geniet met volle teugen van zijn eerste seizoen bij Ajax, maar het is nog zeer de vraag of de Serviër komend voetbaljaar ook nog te bewonderen is in Amsterdam. De laatste maanden leek de middenvelder annex aanvaller zeker in de Johan Cruijff ArenA te blijven, maar die uitspraak lijkt hem steeds meer in de weg te zitten. Zo zou Manchester City Tadic naar verluidt graag terug naar de Premier League willen halen.

Tadic werd afgelopen zomer voor ruim elf miljoen euro door Ajax overgenomen van Southampton. Ondanks een contract tot de zomer van 2022 is zijn toekomst onzeker. "Voetbal blijft onvoorspelbaar. Soms wil je blijven, maar dan gebeuren er dingen", laat Tadic weten in gesprek met FOX Sports. Op de vermeende interesse van Manchester City wil de sterspeler niet ingaan. "Ik heb niet met mijn agent gesproken. Ik wil geen energie verspillen aan dit soort dingen. We hebben afgesproken dat hij mij niets vertelt, omdat ik mij op Ajax wil focussen."

Met Ajax hoopt Tadic de landstitel te pakken, speelt hij tegen Willem II in de finale van de TOTO KNVB Beker en wacht een dubbele ontmoeting met Juventus in de kwartfinales van de Champions League. "Het belangrijkste is dat ik hier gelukkig ben en van elk moment geniet. We zullen het zien, maar ik houd van de club en alles eromheen. Fans, teamgenoten, trainers, alles", stelt hij de fans enigszins gerust.

Onlangs speelde Tadic met de nationale ploeg van Servië tegen Portugal en daar sprak hij kort met Cristiano Ronaldo. "Ik vertelde hem dat ik hoop dat hij snel weer fit wordt, maar wel pas na de wedstrijden tegen ons", grapt Tadic. "Ik wil tegen grote spelers spelen in grote wedstrijden. Als we tegen het sterkste team van Juventus spelen, hebben ze ook geen excuus als we ze verslaan. Het is beter dat iedereen meedoet."