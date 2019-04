Italiaanse bond beboet Kean en opent onderzoek naar gedrag Cagliari-fans

De Italiaanse voetbalbond heeft een onderzoek geopend naar de wedstrijden tussen Cagliari en Juventus. Tijdens dat duel lieten supporters van de thuisploeg zich racistisch uit ten opzichte van Juve-spelers Moise Kean en Blaise Matuidi. De FIGC is daar niet van gediend en meldt dat wordt onderzocht hoe i Rossoblu gestraft kan worden.

Juventus won afgelopen dinsdag met 0-2 op bezoek in de Sardegna Arena, maar de fans van de thuisploeg lieten zich opnieuw niet van hun beste kant zien. Tijdens de wedstrijd werden Kean en Matuidi racistisch bejegend en dat is niet de eerste keer. In 2017 liep Pescara-middenvelder Sulley Muntari al van het veld op nadat de supporters zich tegen hem lieten gaan. Destijds kwam Cagliari er zonder straf vanaf, maar dat lijkt dit keer niet het geval.

"We hebben aanvullende onderzoeken nodig voor de bevoegde instanties", laat Gerardo Mastrandea namens de voetbalbond weten. "Het is nodig om duidelijk te maken in welke fase van de wedstrijd de spelers doelwit waren van rassendiscriminatie en welke omvang dit had." Kean gaf tijdens de wedstrijd op gepaste wijze antwoord op Sardinië door diep in de tweede helft voor de 0-2 te zorgen.

Naast de racistische leuzen heeft de wedstrijd tegen Cagliari nog een vervelend staartje gekregen voor Kean. De aanvaller van la Vecchia Signora moet namelijk een boete van 2000 euro betalen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan een schwalbe. Zaterdagavond hervatten Kean en Juventus de Serie A met een thuiswedstrijd tegen nummer vier AC Milan. Juve staat met nog acht wedstrijden voor de boeg achttien punten voor op achtervolger Napoli.