De Jong onder de indruk van Isak: ‘Dat is natuurlijk erg knap’

Frenkie de Jong keert zaterdagavond met Ajax terug op bekend terrein. De middenvelder speelde in het verleden jarenlang bij Willem II en neemt het nu met de Amsterdammers op tegen de Tilburgers. Ondanks dat de Oranje-international slechts drie officiële wedstrijden speelde in het eerste elftal van Willem II, heeft De Jong goede herinneringen aan zijn periode in het Koning Willem II Stadion, waar Ajax zaterdag drie punten moet pakken in de strijd om de landstitel.

Ajax won woensdagavond op bezoek bij FC Emmen (2-5), maar staat nog steeds twee punten achter koploper PSV. "Wij moeten gewoon zorgen dat we blijven winnen en zo de druk opvoeren bij PSV. Dan zien we vanzelf wel wat er gebeurt”, vertelt De Jong voor de camera van Ajax TV. "Het is altijd leuk om terug te zijn bij Willem II. Het is een leuke club met leuke mensen. Als deze wedstrijd eraan komt, spreek ik ze iets meer."

De Jong weet dat zijn oude club het uitstekend doet de laatste maanden. "Ik volg ze nog en ze doen het erg goed. Ze staan in de bekerfinale en hebben uit bij Feyenoord en Heracles Almelo gewonnen. Ze zijn goed in vorm en dat kan lastig worden voor ons", aldus De Jong, die complimenteus is over doelpuntenmachine Alexander Isak. "Hij heeft tien doelpunten gemaakt in tien wedstrijden, dat is natuurlijk erg knap. Maar ik weet niet of we ons extra op hem zullen richten."

Naast de resterende zes wedstrijden in de Eredivisie en de finale van de TOTO KNVB Beker speelt Ajax ook nog twee keer tegen Juventus in de kwartfinales van de Champions League. Het drukke schema is volgens De Jong echter geen probleem. "We hebben iets minder tijd voor andere dingen, maar als het goed gaat zit ik daar niet mee. Ik voel me goed dus ik vind het eigenlijk alleen maar lekker", vertelt de ex-Willem II'er, die zaterdag alweer zijn 42e wedstrijd van dit seizoen kan spelen.