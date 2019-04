Bayern bekeek peperdure Ajacied tegen PSV

David Luiz heeft een aanbod om in drie seizoenen tijd veertig miljoen euro te gaan verdienen in Qatar naast zich neergelegd. De routinier hoopt namelijk dat Chelsea zijn aflopende contract alsnog wil gaan verlengen. (Yahoo Esportes)

Atlético Madrid richt zijn pijlen in de zoektocht naar defensieve versterkingen op Aarón Martín. De linksback wordt momenteel door Espanyol verhuurd aan FSV Mainz 05 en heeft een transferclausule van veertig miljoen euro in zijn contract staan. (BILD)

Peter Bosz dreigt Leon Bailey kwijt te raken. Internazionale denkt steeds serieuzer na over de komst van de aanvaller van Bayer Leverkusen, die voor om en nabij de 65 miljoen euro op te pikken is. (Sportitalia)