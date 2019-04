David Neres houdt shirt volgende keer aan: ‘Ik brak bijna mijn shouder’

David Neres is in de tweede seizoenshelft uitgegroeid tot een belangrijke schakel bij Ajax. De buitenspeler leek in januari nog op weg naar het Chinese Guangzhou Evergrande, maar zover kwam het niet en inmiddels kan trainer Erik ten Hag haast niet meer zonder de Braziliaan, die zich sinds kort international mag noemen. Tegen PSV (3-1) was Neres van grote waarde en de buitenspeler hoopt het seizoen te eindigen met meerdere prijzen.

In de eigen Johan Cruijff ArenA boekte Ajax vorige week zondag een belangrijke overwinning op PSV, dat geen grip wist te krijgen op de uitstekend spelende Neres. "Het was een goede wedstrijd, met name in de tweede helft toen wij met tien man stonden", vertelt de maker van de 3-1 in gesprek met VTBL. De euforie na zijn goal was groot bij de aanvaller. "Toen brak ik bijna mijn schouder, toen ik mijn shirt weggooide. Mijn schouder is zwak, dus dat kan ik niet doen. Ik doe het nooit meer.”

De 22-jarige international snakt naar de landstitel met Ajax, maar hoopt ook op andere prijzen. "Ik speel Champions League en voor het nationale elftal. We kunnen kampioen worden in de competitie en het bekertoernooi winnen. Het is zeker de mooiste periode uit mijn leven”, aldus Neres. “We moeten nu gefocust blijven om alle wedstrijden te winnen. Ik weet dat we het kunnen en denk dat we kampioen worden. We hebben een geweldig team. Beter dan PSV? Zeker weten.”

Neres kwam in januari 2017 over van Sao Paulo en heeft bij Ajax een contract tot de zomer van 2022. Dit seizoen speelde hij al 25 competitiewedstrijden namens de Amsterdammers en kwam hij 8 keer tot scoren. Om zijn aantal van afgelopen seizoen te verbeteren, moet Neres nog aan de bak tijdens de laatste zes duels. Destijds wist hij namelijk veertien keer het net te vinden in de Eredivisie. Voor Ajax wachten in de Eredivisie nog wedstrijden tegen Willem II, Excelsior, FC Groningen, Vitesse, De Graafschap en FC Utrecht.