Oranje Leeuwin: ‘Het ging tussen Manchester City, Chelsea en Arsenal’

Vivianne Miedema is met Arsenal uitstekend bezig in de Women's Super League en het kampioenschap is in zicht. De 22-jarige spits draagt sinds 2017 het shirt van the Gunners en heeft het uitstekend naar haar zin in Londen. De Nederlandse international zit zelfs zo goed op haar plek, dat ze lucratieve aanbiedingen links heeft laten liggen. Van dat besluit heeft de 22-jarige Miedema nog altijd geen spijt.

Het is Miedema op dit moment dan ook niet op geld te doen. "Ik had me al zeker binnen kunnen spelen. Maar was ik dan gelukkig geweest? Had ik dan het gevoel gehad dat ik er alles uit had gehaald?", vraagt de international zich hardop af in gesprek met Voetbal International. "Ik kijk naar de ontwikkeling van het voetbal en ben pas 22, joh. Ik heb nog tien jaar als alles goed gaat, maar het gaat me er niet om miljonair te worden, ik wil gewoon prijzen winnen.”

In het verleden speelde de 72-voudig international bij sc Heerenveen en Bayern München, maar inmiddels is ze helemaal op haar plaats bij Arsenal. Dat had ook anders kunnen lopen. "Ik heb opties gehad uit competities in de Verenigde Staten en China, waar ik veel meer kon verdienen, maar het draait niet alleen om geld. Ik wil voor echt klassieke clubs met traditie spelen. Bayern was ook een classic", vertelt Miedema. “Het ging tussen Manchester City, Chelsea en Arsenal. Ik heb met alle drie gesproken en onderhandeld, maar uiteindelijk heb ik gekozen voor de club die het best voelde.”

Inmiddels is Miedema bezig aan haar tweede seizoen bij Arsenal. Deze voetbaljaargang kwam de spits negentien keer tot scorenin zestien competitieduels. Ook buiten het voetbal heeft Miedema het naar haar zin. "Ik woon hartstikke leuk, op een kwartiertje van de club. Dat heeft Arsenal goed geregeld allemaal, je kunt direct in een huis van de club. Bij Arsenal was het vanaf de eerste dag een volwaardig profbestaan. Meer hoef ik ook niet."