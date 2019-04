‘Iedere winnaar ziet clubs als Real Madrid en Barcelona natuurlijk wel zitten’

Romelu Lukaku maakt er geen geheim van dat hij graag uit zou willen komen voor Real Madrid of Barcelona. De aanvaller van Manchester United speelde tot op heden alleen in België en Engeland, maar volgens zijn zaakwaarnemer Federico Pastorello hoopt Lukaku zijn horizon nog te kunnen verbreden. Een transfer naar de Koninklijke of Barça zou de Belg dan ook zeker niet laten schieten.

De 25-jarige spits wil graag uitkomen in andere topcompetities. "Hij ziet dat als een manier om carrière te maken", vertelt zijn belangenbehartiger in gesprek met Sky Sports. "Hij wil veel prijzen winnen en zichzelf bewijzen. Dan kan hij later tegen zijn kinderen zeggen: 'Ik heb daar gespeeld, prijzen gepakt en was een goede speler in alle topcompetities'. Dus we zullen zien, maar de toekomst ligt helemaal open. Op dit moment praten we er echter niet over want het huidige seizoen in nu belangrijk."

Met Manchester United hoopt Lukaku te eindigen in de top vier van de Premier League om zich zo te plaatsen voor de Champions League. "Op dit moment is hij erg gefocust op het afmaken van dit seizoen. De strijd om plek drie en vier gaat in Engeland gelijk op en we zullen zien wat er aan het einde van dit voetbaljaar gebeurt. Het is zijn tweede seizoen hier en er is nog een contract voor drie seizoenen. Maar Romelu houdt van andere culturen en manieren van voetballen."

Naast de Premier League richten the Red Devils zich ook op de kwartfinales van de Champions League. Daarin wacht komende woensdag de eerste van twee ontmoetingen met Barcelona, de club waar Lukaku graag voor zou spelen in de toekomst. "Iedere winnaar ziet clubs als Real Madrid en Barcelona natuurlijk wel zitten", zegt Pastorello over de wensen van zijn cliënt. Lukaku speelde in Engeland eerder voor Chelsea, West Bromwich Albion en Everton. In België droeg de international het shirt van Anderlecht.