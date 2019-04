Bartomeu bevestigt interesse: ‘Ik weet wat er met De Ligt gaat gebeuren’

Matthijs de Ligt lijkt zich definitief op te kunnen gaan maken voor een avontuur bij Barcelona. De Catalaanse topclub heeft via voorzitter Josep Maria Bartomeu laten weten dat de centrumverdediger van Ajax een van de transferdoelwitten is die op het verlanglijstje staat. De koploper van LaLiga wacht nu nog op het juiste moment om de gesprekken met de Amsterdammers te openen.

Voorzitter Bartomeu wordt regelmatig aan de tand gevoeld over mogelijke versterkingen en gaat bij ESPN in op De Ligt. "Er komt een tijd dat wij over hem gaan spreken", vertelt de president. "Ieder jaar is de club geïnteresseerd in het halen van versterkingen en dat zal komende zomer niet anders zijn. Net als de andere topspelers ligt De Ligt bij ons op tafel. Hij is een geweldige speler en een goede centrumverdediger. Ik weet wat er gaat gebeuren, maar dit is nog niet het moment om erover te praten."

Barcelona neemt Frenkie de Jong na dit seizoen al voor minstens 75 miljoen euro over van Ajax en de transfer van De Ligt moet de Eredivisionist ook een flinke zak geld opleveren. Naar verluidt is directeur spelersbeleid Marc Overmars pas tevreden als de Catalanen ook voor De Ligt 75 miljoen euro bieden. Door de goede verstandhouding en eventuele samenwerking tussen beide clubs lijkt het er echter op dat Ajax en Barcelona elkaar niet in de weg gaan zitten als het gaat om de transfersom.

Niet alleen De Ligt is een zeer welkome versterking voor Barcelona. Voorzitter Bartomeu ziet ook Antoine Griezmann graag naar het Camp Nou komen. Eerder liet de Franse aanvaller een transfer naar Barça nog schieten. "Daar is veel over gesproken, maar we moeten naar het heden kijken in plaats van het verleden", aldus de Spanjaard over Griezmann. "Iedere speler weegt af wat voor hem het beste is. Hij bleef bij Atlético Madrid, wat ook een van de grootste clubs van Europa is."