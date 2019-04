eDivisie: Excelsior toont ‘bizarre aanvallende kwaliteiten’ en verrast PSV

De groepsfase van de eDivisie is gespeeld en de eerste clubs hebben zich geplaatst voor de knock-outfase. Club FIFA volgt de ontwikkelingen binnen de competitie voor Voetbalzone op de voet en zes teams maken nog kans om zich aan te sluiten bij de beste acht. Welke twee teams halen de knock-outfase en wie zien we dit seizoen niet meer terug? Dit is de laatste mogelijkheid voor de esporters om zich te bewijzen.

Wedstrijd van de week: PSV - De Graafschap

In de eerste speelronde van de play-offs staat er direct een sappig affiche op het programma. Ali Riza Aygün neemt het met PSV op tegen Julian van den Berg van De Graafschap. In het afgelopen seizoen was het De Graafschap nog dat topfavoriet PSV wist te verslaan in de knock-outfase. Nu heeft PSV kans om revanche te nemen en dat terwijl er een plek bij de laatste acht op het spel staat.

Na de start van het eerste duel gaat het gedurende lange tijd gelijk op. Het gevaar komt voornamelijk van de Superboeren. Rond de zestigste minuut betaalt dat zich eindelijk uit. Met een vlammend laag schot van net buiten het strafschopgebied schiet Julian raak in de korte hoek. Ali laat zich echter niet van zijn stuk brengen. Waar het eerder niet lukte, komt hij nu direct met een antwoord door de gelijkmaker binnen te schieten. In het vervolg van de wedstrijd is het vooral Julian die weer het initiatief heeft. Hij kiest er echter voor om de wedstrijd uit te spelen.

In de return gaat het spel over en weer, maar echt gevaar ontbreekt opnieuw. Zo wordt er in de eerste helft zelfs niet gescoord. Na rust kan Ali een aantal keren gevaarlijk worden, waaronder met een corner. Hij kiest ervoor om de bal kort te nemen en kan daarna met al het gemak van de wereld door de verdediging van Julian heen wandelen: 0-1. Na het tegendoelpunt is De Graafschap het volledig kwijt en lopen de Eindhovenaren uiteindelijk uit naar drie doelpunten. Julian doet nog wat terug, waarmee hij de eindstand op 3-1 bepaalt.

Speelronde 1

Naast het duel tussen PSV en De Graafschap staan er nog vier andere ploegen in de play-offs: Excelsior, Fortuna Sittard, Vitesse en AZ. In de eerste ronde neemt de herstelde Melvin Boere van AZ het op tegen het Fortuna Sittard van Renzo Oemrawsingh. Het duel gaat gelijk op, waardoor beide heren uiteindelijk genoegen moeten nemen met een puntendeling.



Net als PSV beleeft ook Excelsior een vliegende start. Levy Frederique wint namens de Kralingers van het Vitesse van Paskie Rokus. Hoewel het in het eerste duel nog gelijk opgaat, wordt er in de return gehakt gemaakt van de ploeg uit Arnhem: 4-1.

Speelronde 2

In de tweede ronde laat Levy Frederique namens Excelsior weer zijn bizarre aanvallende kwaliteiten zien. Al in het eerste duel wordt met 5-2 gewonnen van Fortuna Sittard, waardoor het eigenlijk al beslist is. Dat blijkt in de return, waarin niet meer gescoord wordt. De tweede overwinning is binnen voor de Rotterdammers.

Net als in het eerste duel kent PSV een langzame start tegen het AZ van Melvin Boere. Dat gaat zelfs zo ver dat er in het eerste duel niet eens wordt gescoord. In het tweede duel laat Ali net als tegen De Graafschap zien een slow burner te zijn. Dit keer sleept hij simpel de overwinning binnen, waardoor hij in navolging van Levy Frederique ook op zes punten komt.

Vooral het duel tussen Paskie Rokus en Julian van den Berg springt bijzonder in het oog. De Gelderse kraker is een absoluut doelpuntenfestijn, waarin Julian er uiteindelijk met de winst vandoor lijkt te gaan. Lijkt, want als de extra tijd al is afgelopen mag Paskie nog één keer aanvallen. Voor de zoveelste keer zit het Julian niet mee, want ook deze keer resulteert die aanval toch nog in de gelijkmaker. De esporter van de Superboeren reageert stoïcijns, maar van binnen weet hij dat hij de laatste kans niet heeft weten te grijpen.

Speelronde 3

In speelronde 3 draait het eigenlijk maar om één pot: namelijk die om de koppositie tussen Excelsior en PSV. Hierin moest Ali Riza al snel zijn meerdere erkennen in Levy Frederique: binnen een kwartier staat hij met 2-0 achter. Ali laat zich echter niet van de wijs brengen en doet wat terug door de aansluitingstreffer te maken. In de return laat Levy weer zien waarom hij de eerste plek verdient. Net als in eerdere duels houdt hij weer het doel schoon, waardoor hij over twee duels met 2-1 wint. Excelsior grijpt de koppositie!

Stand van zaken

Momenteel hebben we met Excelsior en PSV twee ploegen die afstevenen op een plek bij de beste acht spelers van dit seizoen. Vooral Levy Frederique van Excelsior is met negen punten al zo goed als zeker van een plek bij de bovenste twee. Ali Riza Aygün van PSV volgt met zes punten op de tweede plek. Daaronder is het ontzettend spannend, want door de vele gelijke spelen hebben De Graafschap, Vitesse, Fortuna Sittard en AZ allemaal exact twee punten.