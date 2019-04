‘Werkweigeraar’ Özbiliz baalt: ‘Die wissel kon naar mijn mening niet’

Willem II huurde Aras Özbiliz eigenlijk tot het einde van het lopende seizoen van Besiktas. Donderdag kwam er echter een einde aan de samenwerking tussen de Tilburgers en de aanvaller, die afgelopen weekend tijdens de wedstrijd tegen Fortuna Sittard weigerde in te vallen. Na een onderhoud tussen de twee partijen werd besloten een einde te maken aan de samenwerking en Özbiliz laat nu weten te balen van het beeld van ‘werkweigeraar’ dat er van hem is ontstaan.

“Door alle vragen omtrent mijn situatie voel ik mij genoodzaakt om duidelijkheid te verschaffen”, verklaart hij via een bericht op zijn social media-kanalen. “Het klopt dat ik weigerde warm te lopen tegen Fortuna Sittard. Dat was fout en ik heb daar mijn excuses voor aangeboden. Mijn emoties namen de overhand nadat ik zag dat de trainer een wissel toepaste die naar mijn mening niet kon”, verwijst hij naar Kristofer Kristinsson, die net terug was van een blessure en vooralsnog weigert om zijn contract te verlengen. De IJslander werd daarom begin deze week teruggezet naar de beloftenploeg.

“Er viel een speler in die twee weken geblesseerd was en één dag voor de wedstrijd maar één keer had getraind. Als dezelfde speler twee dagen na die wedstrijd uit de selectie wordt gezet, neemt mijn frustratie alleen maar toe. Het gaat niet om de speler in kwestie of waarom ik niet inviel! Het gaat om de situatie op zich. Ik vind het oprecht jammer dat het zo is afgelopen, en ik word weggezet als ‘werkweigeraar.’”

“Iedereen die mij kent weet dat ik professioneel, gedisciplineerd en eerlijk ben. Ook ik maak fouten”, sluit Özbiliz zijn bericht af. De aanvaller, die verder van de mogelijkheid gebruikt maak om iedereen binnen Willem II te bedanken, lijkt nu vervroegd terug te keren naar Turkije. Besiktas verhuurde hem in de afgelopen seizoenen ook al aan Rayo Vallecano en Sheriff Tiraspol.