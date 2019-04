Thomas Buitink kan tegen PSV historische prestatie van Kluivert evenaren

PSV vervolgt de titelstrijd komend weekeinde met een uitwedstrijd tegen Vitesse. De Eindhovenaren herstelden zich midweeks tegen PEC Zwolle (4-0 zege) van de 3-1 nederlaag tegen Ajax. De komende opponent Vitesse steekt de laatste tijd in eigen stadion in een uitstekende vorm. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in GelreDome, komende zondag vanaf 16.45 uur.

O PSV is ongeslagen in alle twintig Eredivisie-wedstrijden tegen Vitesse in GelreDome (twaalf zeges, acht remises); geen ander team dat vaker dan één keer in dit stadion tegen de Arnhemmers speelde bleef ongeslagen.

O Vitesse verloor de laatste tien Eredivisie-duels met PSV, de langste verliesreeks ooit van de Arnhemmers tegen een specifieke tegenstander in de Eredivisie.

O Vitesse is twaalf thuisduels op rij ongeslagen in de Eredivisie (zeven zeges, vijf remises), de langste reeks voor de Arnhemmers sinds 2014, de laatste langere reeks voor Vitesse dateert van april 2002 (21).

O Martin Ödegaard was sinds de winterstop bij meer doelpogingen betrokken dan elke andere Eredivisie-speler (80) en was schutter (31) of aangever (49) bij 45 procent van alle doelpogingen van Vitesse in 2019.

O Matús Bero, die scoorde met zijn laatste vier schoten tussen de palen, zag dit Eredivisie-seizoen 72,7 procent van zijn schoten op doel resulteren in een doelpunt (acht van de elf), het hoogste percentage van alle spelers met meer dan vijf treffers.

O Thomas Buitink (18 jaar, 297 dagen op de wedstrijddag) scoorde bij zijn eerste twee basisplaatsen in de Eredivisie en kan de jongste speler (en de vierde tiener ooit) worden die in zijn eerste drie Eredivisie-basisplaatsen tot scoren komt sinds Patrick Kluivert in 1994 (18 jaar, 82 dagen).

O PSV verloor het meest recente uitduel en kan voor het eerst opeenvolgende uitwedstrijden in de competitie verliezen sinds september 2014.

O PSV kwam dit seizoen al zeventien keer tot scoren met het hoofd, het hoogste aantal voor een Eredivisie-ploeg sinds PSV in het seizoen 2015/16 (twintig keer).

O Luuk de Jong speelde tegen geen ploeg zoveel Eredivisie- duels zonder er één te verliezen als tegen Vitesse (vijftien - dertien zeges, twee remises), maar de spits maakte zijn laatste Eredivisie-treffer op bezoek bij de Arnhemmers in februari 2012 (namens FC Twente).

O Sinds zijn transfer naar PSV was Hirving Lozano betrokken bij zes van de zeven doelpunten die de Eindhovenaren maakten tegen Vitesse (drie goals, drie assists); tegen geen Eredivisie-ploeg was de aanvaller betrokken bij meer goals.