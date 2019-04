Van Bommel: ‘Hij is een speler die niet in de war raakt als hij ernaast staat’

Gastón Pereiro moest afgelopen zondag in de verloren topper tegen Ajax nog genoegen nemen met een plek op de bank, maar donderdagavond verscheen de Uruguayaan wel weer aan de aftrap voor de met 4-0 gewonnen wedstrijd tegen PEC Zwolle. De middenvelder was tijdens zijn rentree meteen goed voor de assist bij de openingsgoal van Luuk de Jong en viel verder op met een paar goede acties.

Trainer Mark van Bommel is een dag later te spreken over het optreden van zijn pupil: “Pereiro is een speler die niet in de war raakt als hij ernaast staat. Als hij speelt gaat hij gewoon door, dan ben je ook onverstoorbaar. Hij heeft kwaliteiten die niet veel spelers hebben. Hij kan een makkelijke bal geven in moeilijke situaties. Hij hoeft niet goed voor een bal te staan. Dat zie je niet veel”, laat de oefenmeester vrijdagmiddag weten via de officiële kanalen van zijn club.

Doordat PSV afgelopen weekend verloor van Ajax is de voorsprong van de Eindhovenaren geslonken tot twee punten en zondag staat er met een bezoek aan Vitesse een op papier zware uitwedstrijd op het programma: “Vitesse is een hele lastige tegenstander, die iets anders is gaan spelen na de winter. Ze spelen met een idee en hebben veel individuele kwaliteiten”, gaat Van Bommel verder over de aankomende opponent.

De Arnhemmers kwam zelf dinsdagavond in actie tegen AZ en hebben daardoor twee dagen extra gehad om zich voor te bereiden op het bezoek van de koploper. Van Bommel hoopt dat zijn ploeg het drukke programma van deze week zonder kleerscheuren kan doorstaan: “Die twee dagen extra, dat is best wel veel. Maar wij hebben voor de winterstop ook vaak maar een paar dagen vrij gehad tussen wedstrijden in”, voegt hij toe tegenover De Telegraaf.