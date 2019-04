Ajax kan eerste ploeg sinds 1988 worden die magische grens doorbreekt

Ajax vervolgt de achtervolging op koploper PSV zaterdagavond met de uitwedstrijd tegen Willem II. De Tilburgers wisten de laatste vier competitiewedstrijden op rij te winnen, mede dankzij de doelpunten van Alexander Isak. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het Koning Willem II Stadion, zaterdagavond vanaf 18.30 uur.

O Ajax won vijftien en verloor slechts één van de laatste zeventien uitwedstrijden tegen Willem II in de Eredivisie (één remise).

O Ajax maakte 271 goals in 85 duels met Willem II in Eredivisie-verband, geen team scoorde vaker tegen een specifieke tegenstander; de ploeg was trefzeker in de laatste 42 Eredivisie-duels met de Tilburgers.

O Willem II won de laatste vier Eredivisie-duels, de langste reeks overwinningen op het hoogste niveau voor de Tilburgers sinds januari 2001 (toen vijf).

O De Tricolores kwamen voor de derde keer ooit tot minimaal drie treffers in vier opeenvolgende Eredivisie-duels (eerder in 1957 en 1959), Willem II deed dit nog nooit vijf keer op rij.

O Adrie Koster verloor als trainer tien van de twaaf Eredivisie-ontmoetingen met Ajax (één zege, één remise), als trainer van Willem II bleef Koster echter in beide edities van Willem II - Ajax ongeslagen.

O Van alle Eredivisie-spelers met minimaal tien doelpunten dit seizoen hadden alleen Dusan Tadic (33,3 procent), Adrián Dalmau (31,9 procent) en Klaas-Jan Huntelaar (29,7 procent) een hogere schotconversie dan Alexander Isak (29,4 procent - 10 van de 34 schoten leverden een treffer op).

O Ajax incasseerde in de laatste zeven uitwedstrijden in de Eredivisie steeds minimaal één treffer, de langste reeks voor de Amsterdammers sinds december 2012 (toen tien keer).

O Ajax (96 doelpunten), dat in vier van de laatste zeven competitieduels minstens vier keer tot scoren kwam, kan de eerste ploeg worden die voor de dertigste speelronde tot honderd Eredivisie-doelpunten komt sinds PSV in 1987/88.

O Alleen Hakim Ziyech (tien) gaf dit Eredivisie-seizoen meer assists dan Donny van de Beek voor Ajax (acht, net als Dusan Tadic en David Neres), die in zijn laatste 22 duels evenveel assists gaf als in al zijn voorgaande 67 Eredivisiewedstrijden (acht).

O David Neres was dankzij twee goals en twee assists alleen tegen VVV-Venlo (zeven) en Feyenoord (vijf) direct betrokken bij meer Eredivisie-treffers dan tegen Willem II (vier, net als tegen sc Heerenveen).