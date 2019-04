‘Het lijkt me verschrikkelijk om Ajax te verlaten zonder kampioenschap’

Donny van de Beek maakt al een paar seizoenen deel uit van de hoofdmacht van Ajax, maar een landstitel wist de middenvelder in die periode nog niet te winnen. Dit seizoen zijn de Amsterdammers in een felle strijd verwikkeld met PSV en de achterstand op de Eindhovenaren is met nog zes wedstrijden te gaan twee punten. Van de Beek hoopt dat het seizoen niet eenzelfde soort ontknoping zal kennen als drie jaar geleden, toen zijn ploeg net naast het kampioenschap greep.

“Ik was er wel bij toen het misging tegen De Graafschap in 2016. Dat was jammer. Nou ja, eigenlijk was het ronduit verschrikkelijk. Het lijkt me ook verschrikkelijk om Ajax te verlaten zonder kampioen te zijn geworden”, vertelt hij in gesprek met Ajax Life. “Het lijkt me leuk om de beker te winnen, maar uiteindelijk wil ik kampioen worden.”

Frenkie de Jong vertrekt na dit seizoen hoe dan ook uit de Johan Cruijff ArenA, terwijl spelers als Matthijs de Ligt, Hakim Ziyech en David Neres ook nadrukkelijk in verband worden gebracht met een transfer. De naam van Van de Beek komt ook weleens langs in de buitenlandse pers, maar de middenvelder laat weten aankomende zomer niet per se al die volgende stap te hoeven zetten.

“Ik zit goed bij Ajax, heb nog een contract tot 2022. Maar ik kan nu niet zeggen wat ik precies ga doen. Ik laat alle opties open. Maar ik heb het hier naar mijn zin, ben hartstikke gelukkig. Dus nog een jaar Ajax vind ik goed als dat het beste voor mij is”, is hij duidelijk. Van de Beek neemt het zaterdagavond met Ajax op tegen Willem II en kan dan, in ieder geval voor een dag, de koppositie weer overnemen van PSV.