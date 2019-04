‘Marcel Brands hoopt op deal van tientallen miljoenen met Ajax’

David Neres heeft zich de afgelopen tijd in de kijker gespeeld bij Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain en AC Milan en volgens het doorgaans goed ingevoerde UOL Esporte kan er nog een naam aan het rijtje worden toegevoegd. Het Braziliaanse medium weet vrijdag namelijk te melden dat Everton serieus nadenkt over de komst van de aanvaller van Ajax.

De club van Director of Football Marcel Brands zou inmiddels de gesprekken met Neres’ zaakwaarnemers Giuliano Bertolucci en Kia Joorabchian al hebben opgestart. The Toffees onderhouden een goede band met het tweetal, daar Richarlison en Bernard eveneens deel uitmaken van de stal van het tweetal. De verwachting van het kamp-Neres is dat Everton binnen afzienbare tijd een overtuigend bod neer zal gaan leggen bij Ajax, dat de dribbelaar zou hebben laten weten mee te willen werken als het juiste bedrag op tafel komt.

Neres kon in de winterse transferperiode voor om en nabij de 45 miljoen euro naar het Chinese Guangzhou Evergrande verkassen en dit bedrag zou aankomende zomer ook minstens geboden moeten worden om uitzicht te houden op een deal met de Amsterdammers. Neres is door zijn recente prestaties in de Champions League en zijn debuut bij de Braziliaanse nationale ploeg bijzonder populair en Ajax kan waarschijnlijk op korte termijn een aantal aanbiedingen verwachten.

Wat Everton een streepje voorgeeft op andere gegadigden als AC Milan en PSG is dat Neres graag naar Engeland wil verhuizen. De vriendin van de dribbelaar, het Duitse model Kira Winona, woont in Londen en een dienstverband in Liverpool zou de twee qua dichter bij elkaar brengen. PSG geeft zich vooralsnog echter niet gewonnen en heeft naar verluidt technisch directeur Maxwell ingezet in de strijd om Neres. Namens Milan heeft Leonardo voorzichtig gepolst hoe de aanvaller tegenover een verhuizing naar het San Siro staat.