Barcelona spreekt vurige wens uit: ‘Hij is nog jong en wordt steeds beter’

Barcelona wil dolgraag verlengen met Lionel Messi, zo verzekert voorzitter Josep Maria Bartomeu in gesprek met ESPN. De sterspeler van de Catalaanse grootmacht zette in 2017 voor het laatste zijn krabbel onder een contract, waardoor hij tot medio 2021 vastligt. Bartomeu hoopt dat Messi voor altijd verbonden blijft aan Barcelona.

“We hopen dat zijn carrière nog jaren duurt, zodat we nog lang van hem kunnen genieten”, zegt de preses over de momenteel 31-jarige aanvaller. “Hij is nog jong, dat zie je aan wat hij op het veld nog allemaal verricht. Hij wordt nog altijd beter en blijft zichzelf vernieuwen. Ik denk dat hij nog jaren door kan”, aldus Bartomeu, die in de komende maanden om de tafel gaat met de Argentijn.

“Messi is een one-club man. Het is meer dan alleen zijn prestaties op het veld. We willen dat Messi voor altijd bij Barcelona blijft. Als speler en ook als hij met pensioen is”, vervolgt de sportbestuurder, die Messi als leider ziet. “We moeten ons gereed maken voor een toekomst zonder Messi. We willen ook dan bij de wereldtop horen.”

Bartomeu zegt dat men blijft investeren in de jeugdopleiding, maar dat buitenkansjes op de transfermarkt niet zullen worden genegeerd. “We willen voorkomen dat we in een gat vallen als Messi stopt. Spelers als Ousmane Dembélé, Arthur en Frenkie de Jong hebben veel talent en zijn nog erg jong. Zij zullen hier ook na het tijdperk van Messi spelen.”