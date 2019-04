PSG gaat 225.000 per week uitdelen aan aanwinst

Martin Skrtel kan in de herfst van zijn loopbaan nog in de Serie A aan de slag. De bijna transfervrije verdediger van Fenerbahce geniet interesse van onder meer Parma. (Corriere dello Sport)

Neil Warnock wikt en weegt een zomers vertrek bij Cardiff City. Het maakt de manager daarbij niet uit of de Welshe club wel of niet behouden blijft voor de Premier League. (Diverse Engelse media)

De bijna transfervrije middenvelder van Manchester United gaat in Parijs 225.000 euro per week verdienen.

(The Sun)

Timothy Weah blijft mogelijk nog een seizoen op huurbasis bij Celtic. Alle betrokken partijen zijn momenteel in gesprek om de huurconstructie rondom de aanvaller met een jaar te verlengen. (Daily Record)