Patrick Kluivert oneens met zoon en Raiola: ‘Het was niet mijn keuze’

Justin Kluivert heeft het naar zijn zin bij AS Roma. De negentienjarige buitenspeler ruilde Ajax afgelopen zomer in voor een dienstverband bij de Italiaanse club, mede omdat hij wist dat hij zich zou ontwikkelen in de Serie A. "Natuurlijk heb ik mijn vader om advies gevraagd. Hij helpt mij nog steeds met tips", zegt de Nederlander in een interview met Tuttosport.

"Het gaat erom dat ik ga groeien als professional. Ik heb nog lang niet het niveau dat mijn vader ooit aantikte. Ik neem ieder advies in mij op en vorm dan mijn eigen persoonlijke mening. Het was altijd al mijn droom in de top te belanden. Toen ik bij het eerste van Ajax ging trainen, voelde ik dat ik het had bereikt", aldus de vleugelspeler, die het soms zwaar heeft met het voetbal in de Serie A.

"Het Italiaanse voetbal is tactischer dan het spel in Nederland, aan iedere fase van de wedstrijd wordt veel tijd en aandacht besteed. Daarom zijn de trainingen ook iets anders. Al met al kan je zeggen dat het zwaarder is in Italië, maar dat is ook een van de redenen waarom ik de transfer heb gemaakt”, besluit Kluivert, die tot medio 2023 vastligt in Rome.

Vader Patrick benadrukt bij de BBC dat hij graag had gezien dat zijn zoon langer bij Ajax was gebleven. “Mijn advies was om nog minimaal één seizoen te blijven. Op zijn achttiende wilde hij echter al van club ruilen. Het was niet mijn advies, maar van zijn zaakwaarnemer (Mino Raiola, red.) en moeder. Uiteindelijk beslist hij, daar kan ik niets aan veranderen. We moeten het respecteren, maar het was niet mijn keuze.”