‘United wil Barça en Real afschrikken en hoort eis van 580.000 euro per week’

Manchester United wil zo snel mogelijk verlengen met Paul Pogba, zo melden diverse Engelse media vrijdag. De middenvelder ligt nog tot medio 2021 vast, waarbij de Engelse topclub de eenzijdige optie heeft om met een jaar te verlengen. Desalniettemin hoopt de grootmacht op een nieuwe krabbel van de middenvelder, die nadrukkelijk wordt gelinkt aan een vertrek bij the Red Devils.

De laatste dagen wordt Pogba in verband gebracht met een overstap naar onder meer Real Madrid en Barcelona. Zaakwaarnemer Mino Raiola zou achter de schermen al druk bezig zijn om een transfer naar de top van LaLiga te realiseren. Manager Ole Gunnar Solskjaer zei onlangs al dat hij en de club in gesprek zijn geweest met Pogba over de toekomst van de Fransman.

Volgens Engelse media gaat United binnenkort om de tafel met Pogba om een contractverlenging tot medio 2024 te bespreken. De middenvelder eist naar verluidt echter een weeksalaris van circa 580.000 euro als hij zich voor een langere periode verbindt aan de topclub. Pogba wil hiermee naast Alexis Sánchez komen te staan qua gage, aangezien de Chileen sinds zijn komst in 2018 reeds in het bezit is van een 'megacontract'.

Pogba, die momenteel ongeveer 350.000 euro per week toucheert, is niet de enige speler van United die wordt gelinkt aan een transfer. Ook onder anderen Sánchez, Ander Herrera, Juan Mata, David de Gea, Marcos Rojo, Matteo Darmian en Antonio Valencia zouden op weg naar de uitgang zijn bij de huidige nummer zes van de Premier League.