‘Mijn laatste wedstrijden in De Kuip? Dat zou zomaar kunnen’

Feyenoord zorgde er donderdagavond voor dat de achterstand op AZ in de Eredivisie is verkleind tot een punt door een 3-0 overwinning op sc Heerenveen. Tonny Vilhena, die de laatste treffer namens de Rotterdammers maakte, vond het geen eenvoudige wedstrijd. “Ik denk dat we de eerste helft beter konden spelen”, zegt de 24-jarige middenvelder.

“In de eerste helft is er veel gebeurd. Twee doelpunten die werden afgekeurd”, vervolgt Vilhena, die al meer dan tweehonderd wedstrijden voor Feyenoord heeft gespeeld, in gesprek met Voetbal International. "In de tweede helft hebben we ons herpakt en hebben we gewonnen. Als we de kansen die we kregen hadden afgemaakt, hadden we vijf of zes keer gescoord."

Dat Vilhena de jongste Feyenoorder is met tweehonderd duels achter zijn naam, doet de Oranje-international veel. "Ik ben er supertrots op om meer dan tweehonderd wedstrijden voor zo'n mooie club te spelen. Daar ben ik superblij mee. Dat ik geen grote glimlach heb? Ik ben bescheiden. Iedereen die mij kent weet dat ik niet met een hele grote smile op mijn gezicht loop. Ik blijf gewoon bescheiden en rustig."

Vrijwel iedere transferperiode wordt Vilhena in verband gebracht met een vertrek bij Feyenoord. De middenvelder denkt momenteel niet aan een transfer. “Mijn laatste wedstrijden in De Kuip? Dat zou zomaar kunnen, maar dat weet ik niet. Dat zien we wel. Daar ben ik niet mee bezig”, besluit Vilhena, die momenteel nog tot de zomer van 2020 vastligt bij de huidige nummer vier van de Eredivisie.