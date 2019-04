Bijzonder avontuur lonkt voor Ricardo Quaresma

Real Madrid denkt aan de komst van Eric Bailly, die in het verleden bij Espanyol en Villarreal een goede indruk achterliet. Het contract van de verdediger met Manchester United loopt volgend jaar zomer reeds ten einde. (The Sun)

FC Sion wil de aanvaller, die nog tot volgend jaar zomer aan Besiktas is verbonden, vanaf komend seizoen verwelkomen.

Manchester United wil David de Gea niet verkopen, ook niet als hij geen nieuw contract wil ondertekenen. De club beschikt over voldoende financiële middelen en verwacht dat de keeper na de zomer alsnog zal instemmen. (The Sun)

West Ham United en Newcastle United wachten af wat Olympique Lyon met Bruno Génésio van plan is. Beide clubs hebben interesse, maar weten dat de trainer het liefst nog minimaal een seizoen in Lyon werkzaam blijft. (Le10Sport)