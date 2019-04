FC Emmen deed vergeefse poging: ‘Stewards Ajax kregen het niet voor elkaar’

De directie van FC Emmen deed woensdagavond in de thuiswedstrijd tegen Ajax (2-5 verlies) een vergeefs verzoek richting de meegereisde stewards van Ajax om het spandoek met de tekst 'Scherpen Kakkerlak' te verwijderen. Een deel van de F-side spreekt zich al geruime tijd negatief uit over de mogelijke komst van Kjell Scherpen naar Ajax, omdat hij nota bene op elfjarige leeftijd via sociale media zijn voorliefde voor Feyenoord bekendmaakte.

De clubleiding van Emmen kreeg te horen dat de stewards dit niet voor elkaar konden krijgen. “Ik vind dat we het eigenlijk niet moeten bespreken, want je geeft daarmee credits aan mensen die een belachelijk spandoek maken en de vijfhonderd mensen in dat vak die dat kennelijk ook prima vinden”, vertelde trainer Dick Lukkien donderdagavond in gesprek met RTV Drenthe.

“Ik neem er in ieder geval duidelijk afstand van. Hoe haal je het in je hoofd om zo’n spandoek te maken. Ik heb er zeker wel een gevoel bij, maar ik wil dit eigenlijk doodzwijgen en niet voeden.” Lukkien betreurde dat de stewards van Ajax de wensen van de directie van FC Emmen niet kon inwilligen. “Misschien moet de KNVB daar ook wel iets van vinden.”

“Ik heb meerdere dingen meegemaakt en mij daarvoor kunnen afsluiten tijdens een wedstrijd. Dat is mij nu ook gelukt”, vertelde Scherpen woensdagavond na de 2-5 nederlaag over het spandoek. “Verder hoef ik hier geen aandacht meer aan te besteden.” Erik ten Hag betreurde het spandoek. “Wij vinden hem een talentvolle keeper”, zei de oefenmeester van Ajax. “Hij heeft als elfjarig jongetje ooit iets geroepen en dat wordt hem nu nog nagedragen.”