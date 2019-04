Steven Berghuis had ‘vervelend gevoel’: ‘We moeten niet te blij gaan doen’

Steven Berghuis keerde donderdagavond terug in de basis bij Feyenoord en was meteen weer belangrijk voor de Rotterdammers in de 3-0 zege op sc Heerenveen. De aanvaller nam de 2-0 voor zijn rekening en is na donderdagavond betrokken geweest bij zeven goals in zijn laatste vijf thuisduels voor Feyenoord in de Eredivisie: drie assists, vier treffers.

Berghuis was donderdag tegen de noorderlingen direct betrokken bij veertien doelpogingen (negen schoten, vijf kansen gecreëerd), het hoogste aantal voor een Feyenoord-speler in een Eredivisieduel sinds Opta deze data bijhoudt (2010/11). “Ik ben blij dat ik het vandaag weer vanaf het begin heb kunnen laten zien”, vertelde de aanvaller, die na een incident op de training van vorige week voor het uitduel met FC Utrecht buiten de basis was gelaten, in gesprek met FOX Sports.

“Ik had alleen wel een doelpuntje meer kunnen maken.” Berghuis scoorde al voor rust, maar de VAR keurde het doelpunt af wegens buitenspel van Jens Toornstra. “Het is een vervelend gevoel als je doelpunt wordt afgekeurd, want op het moment dat je scoort tel je hem al. Jammer, want we speelden aanvallend goed. Veel creativiteit en veel aanvallen opgezet.”

Berghuis tempert de euforie, ook al bedraagt de achterstand op nummer drie AZ maar een punt. “We moeten nu niet te blij gaan doen, maar op naar zondag. Dan wacht VVV en dat wordt lastig op het kunstgras, dat hebben we vorig jaar gezien. We kunnen onze borst nat maken.” Feyenoord verloor toentertijd met 1-0 in Noord-Limburg.