Tevreden Van Bronckhorst: ‘Die man ziet alles, ik kan daar niet over klagen’

Giovanni van Bronckhorst was donderdagavond tevreden over de zege van Feyenoord op sc Heerenveen (3-0). Feyenoord verkleinde de achterstand op nummer drie AZ tot een punt. De manier waarop de thuisploeg speelde, gaf ook vertrouwen voor het restant van het seizoen. “Het resultaat doet me heel goed. Deze zege is belangrijk voor ons.”

“We hebben alles gedaan om te winnen”, zei Van Bronckhorst in gesprek met het ANP. “We hebben goede doelpunten gemaakt en nauwelijks iets weggegeven. Hier kunnen we mee verder.” Van Bronckhorst had er geen moeite mee dat doelpunten van Nicolai Jörgensen en Steven Berghuis in het eerste bedrijf na interventie van de VAR werden afgekeurd.

“Die man ziet alles”, stelde Van Bronckhorst. “Bij de 1-0 duwde Sam Larsson en bij de 2-0 stond Jens Toornstra buitenspel. Ik kan daar dus niet over klagen.” Van Bronckhorst was blij met het optreden van Steven Berghuis, die zondag tegen FC Utrecht voor straf op de bank moest beginnen. “Ik heb hem gefeliciteerd. Hij heeft zijn voeten laten spreken.”

“Berghuis heeft zich gerevancheerd en daar ben ik heel blij mee. De manier waarop hij speelt opent kansen voor spelers en voor hemzelf.” Feyenoord komt door de zege op vijftig punten, één minder dan AZ dat dinsdagavond tegen Vitesse (2-2) remiseerde. De derde plek is van groot belang, aangezien dat een direct ticket voor de voorrondes van de Europa League oplevert.