Atalanta evenaart fameuze prestatie Juventus mede dankzij Hateboer

Atalanta heeft donderdagavond geschiedenis geschreven. Het team van Gian Gasperini stond in het thuisduel met Bologna al na een kwartier met 4-0 voor en dat was geen enkel Serie A-team in de laatste 87 jaar (!) gelukt. De club uit Bergamo won uiteindelijk met 4-1 en deed daarmee uitstekende zaken in de strijd om een Champions League-ticket.

Josip Ilicic had na vijf minuten al tweemaal een doelpunt gemaakt en stond ook aan de basis van de 3-0, na acht minuten spelen. Na een slimme pass van de Sloveen schoot Hans Hateboer, die net als Marten de Roon en Robin Gosens aan het startsignaal was verschenen, het leer diagonaal achter doelman Lukasz Skorupski: 3-0.

Duvan Zapata zorgde na een kwartier spelen voor de 4-0: hij ontdeed zich van Giancarlo González en schoot met rechts hoog binnen. Juventus was het laatste team dat in het eerste kwartier van een Serie A-duel tot vier doelpunten kwam. Het duel met AS Roma in maart 1932 eindigde uiteindelijk in 7-1 voor la Vecchia Signora.

Atalanta slaagde er niet in om dergelijke cijfers te halen. Tien minuten na de onderbreking scoorde Riccardo Orsolini uit een vrije trap nabij de cornervlag, waarbij doelman Pierluigi Gollini er niet goed uitzag: 4-1. Atalanta komt nu op 51 punten; één minder dan nummer vier AC Milan. De Milanezen gaan zaterdag op bezoek bij koploper Juventus, terwijl het team van Gasperini een dag later in Milaan tegen Internazionale aantreedt. De blauwzwarte club uit Milaan heeft vijf punten meer dan Atalanta.