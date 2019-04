‘Ajax en Barça liggen op schema voor deal van 60 miljoen plus bonussen’

Matthijs de Ligt liet onlangs nog weten zich volledig op het drukke programma van Ajax te willen focussen. Achter de schermen lijkt zijn overstap naar Barcelona echter steeds meer vorm te krijgen en Sport weet donderdag te melden dat de transfer ‘op koers’ ligt. Zaakwaarnemer Mino Raiola is druk bezig om de laatste plooien glad te strijken en de Catalanen hopen de komst van de captain van de Amsterdammers, als de sportieve kalender het toestaat, deze maand nog af te kunnen ronden.

Barcelona heeft een bod van zestig miljoen euro, exclusief eventuele bonussen, neergelegd in de Johan Cruijff ArenA en lijkt niet van plan om veel verder te gaan dan dit bedrag. De Spaanse sportkrant voegt namelijk toe dat de koploper van LaLiga ‘weinig ruimte tot onderhandelen’ over heeft gelaten. De Ligt zelf kan in het Camp Nou een vijfjarig contract gaan tekenen dat vergelijkbaar is met de deal die Frenkie de Jong heeft gekregen. De middenvelder gaat naar verluidt tien miljoen euro op jaarbasis verdienen en kan dat bedrag door middel van prestatiebonussen nog met zes miljoen aanvullen.

De Ligt zou ervan overtuigd zijn dat Barcelona, ondanks de aanwezigheid van spelers als Gerard Piqué, de beste volgende stap in zijn loopbaan is. De negentienjarige stopper heeft de garantie gekregen dat hij aankomend seizoen veel wedstrijden zal gaan spelen en in de toekomst een onbetwiste basisspeler wordt. De komst van De Jong heeft ook een positieve invloed gehad op de keuze van De Ligt voor Barcelona.

Andere gegadigden Bayern München en Juventus hebben zich in de afgelopen weken naar verluidt wat teruggetrokken, al gelooft Barcelona dat deze twee clubs mogelijk nog een late poging gaan ondernemen om roet in het eten te gooien. De Spanjaarden zijn hier echter op voorbereid en zullen zich niet de kaas van het brood laten eten. Als de komst van De Ligt wordt afgerond zullen er waarschijnlijk aankomende zomer nog twee andere spelers worden aangetrokken. De focus zal na dit seizoen echter op uitgaande transfers liggen en Sport verzekert dat ‘belangrijke spelers gaan vertrekken’.